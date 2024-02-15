اعرف دلوقتي .. الأسماء الجدد في تكافل وكرامة عبر وزارة التضامن الاجتماعي 2024

يتساءل العديد من الأشخاص عن خطوات الاستعلام عن تلك الأسماء الجديدة في معاش تكافل وكرامة، فمن الجدير بالذكر ان البحث يزداد من جانب هؤلاء المواطنين لكي يتعرفوا على تلك الأسماء التي تم قبولها لتحصل على الدعم الخاص بشهر مارس 2024 بالتحديد عقبه ان قام الرئيس السيسي بالإشارة إلى زياده الرواتب وأيضا المعاشات بالفترة المقبلة لكي يتم مسانده جميع المواطنين بالتحديد مع حلول الشهر الكريم، ومن الجدير بالذكر أنه فيما يلي سوف نتعرف على الخطوات اللازمة لاستعلام عن تلك الأسماء.

الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

قامت وزارة الحكومة في مصر بالإشارة إلى الخطوات اللازمة للاستعلام عن تلك الأسماء التي تم قبولها في معاش تكافل وكرامة، من الممكن أن يتم الاستعلام عن تلك الأسماء بكل سهوله الآتية:

الخطوة الأولى الانتقال إلى الموقع الإلكتروني الذي يتعلق بوزارة التضامن الاجتماعي عن طريق النقر على هذا الرابط.

الخطوة الثانية النقر على زر معاش تكافل وكرامة.

الخطوة الثالثة النقر على أيقونة استعلام بعد كتابة الرقم القومي بشكل صحيح في المكان المخصص له.

شروط التسجيل في برنامج تكافل وكرامة

توجد مجموعة من الشروط الضرورية التي لا بد من توافرها في كل المستفيدين من البرنامج، حيث إن أبرز تلك الشروط ما يلي: