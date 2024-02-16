من هُنـــا .. رابط قرعة الحج بالمغرب والشروط المطلوبة 2024

يقوم عدد كبير من المواطنين بالبحث عن رابط قرعة الحج بالمغرب فمن الجدير بالذكر أن موسم الحج يقترب منا للغاية لذا نجد أن المواطنين يقومون بالاتجاه لمعرفه الطريقة الخاصة بالتسجيل بتلك القرعة الخاصة بالحج بدولة المغرب، ومن الجدير ان تلك القرعة تكون عن طريق الإنترنت حيث إن وزارة الأوقاف بالمغرب قامت بالكثير من الجهود ابرزها توجيه منصة الخاصة بها اون لاين لكي يتم الاهتمام بجميع الشؤون الخاصة بقرعة الحج وتلقي الطلبات التي تتعلق بالمواطنين الخاصة بالقرعة، وفيما يلي سوف نرفق لكم كل ما يخص القرعة بالمغرب.

رابط قرعة الحج بالمغرب

من الممكن ان يتم التسجيل على تلك القرعة بسهولة عن طريق اتباع الخطوات المقبلة:

الخطوة الأولى الانتقال الموقع الرسمي الخاص بوزارة الأوقاف بالمغرب من هنا.

الخطوة الثانية انتقاء قرعه الحج الخطوة الثالثة قراءه جميع المعايير والشروط اللازمة.

الخطوة الرابعة الضغط على زر موافق على كل الشروط.

الخطوة الخامسة تحديد النوعية الخاصة بالتسجيل التي تناسبك.

الخطوة السادسة انتقاء الجنسية.

الخطوة السابعة كتابه الرقم المتعلق بالبطاقة الوطنية ومن ثم باقي البيانات الأخرى اللازمة.

الخطوة السابعة كتابه الرقم المتعلق بالبطاقة الوطنية ومن ثم باقي البيانات الأخرى اللازمة. الخطوة الأخيرة النقر على ايقونة حفظ وبعد ذلك تسجيل الطلب.

شروط قرعه الحج في المغرب

هناك العديد من الشروط اللازمة للتقديم على تلك القرعة من ضمنها ما يلي: