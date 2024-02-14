أعرف حالًا “جدول صرف رواتب الموظفين شهر فبراير” بعد الزيادة الجديدة للقطاع الحكومي

يوشك الموظفون في القطاع الحكومي على استلام مرتباتهم لشهر فبراير 2024 حيث من المقرر أن يتم صرفها خلال الأيام القليلة القادمة يستعد العاملون في الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة لاستلام دخلهم بعد مرور 16 يوما من بداية الشهر.

جدول صرف رواتب الموظفين شهر فبراير

– يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024 يعتبر اليوم الأول لصرف مرتبات شهر فبراير.

– يوم الأحد الموافق 24 يناير 2024 يأتي كاليوم الثاني لصرف مرتبات شهر فبراير.

– يوم الإثنين الموافق 25 يناير 2024 اليوم الثالث لصرف مرتبات الشهر.

– يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير 2024 يصبح اليوم الرابع لصرف المرتبات.

– يوم الأربعاء الموافق 27 يناير 2024 يكون اليوم الأخير لصرف مرتبات شهر فبراير.

سيتم صرف المتأخرات للموظفين على مدار ثلاثة أيام.

معدل صرف الرواتب

– لموظفي الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها سيتم صرف مرتباتهم بعد الزيادة الجديدة لتصل إلى 12,200 جنيه.

– لموظفي الدرجة العالية ستزايد مرتباتهم لتبلغ 10,200 جنيه.

– أما موظفو الدرجة المدير العام سيصرف لهم مرتبات تبلغ 9,200 جنيه.

– بعد تطبيق الزيادة الجديدة سيحصل موظفو الدرجة الأولى على مرتبات تصل إلى 8,200 جنيه.

– أما لموظفي الدرجة الثانية سترتفع مرتباتهم إلى 8,000 جنيه.

– بالنسبة لموظفي الدرجة الثالثة سيتم صرف مرتباتهم بعد الزيادة الجديدة لتصل إلى 7,500 جنيه.

– سيتم صرف مرتبات موظفي الدرجة الرابعة بعد الزيادة الجديدة لتصل إلى 7,000 جنيه.

زيادة رواتب الموظفين شهر فبراير 2024

تم الإعلان بشكل رسمي عن وجود زيادة جديدة للرواتب الخاصة بالقطاع الحكومي في مصر، ليكون حد أدنى للراتب هو 6000 جنية مصري.