اعرف حالًا .. حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر وجدول الصرف 2024

يرتفع البحث من جانب المواطنين حول الجدول الخاص بزيادة رواتب المتقاعدين في دولة الجزائر، فمن الجدير بالذكر أنهم يرغبون في التعرف على الحقيقة الخاصة بالزيادة في تلك الرواتب، إذ إن هناك الكثير من الاخبار التي شاعت في آخر فترة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والأشخاص يرغبون في معرفة هل سيقوموا بتلقي زياده أم لا بالتحديد في حيز الظروف الاقتصادية العسيرة للغاية التي يشكو منها العديد من الأشخاص، وفيما يلي سنرفق لكم حقيقه الزيادة.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر

في الواقع أن الحكومة في دولة الجزائر قررت أن تطبق زيادة بتلك الرواتب الخاصة بالمتقاعدين وذلك الأمر يكون عقب الكشف من جانب الصندوق الوطني الجزائري على العناية بالأشخاص المتقاعدين، والعمل على زيادة الرواتب المتعلقة بهم، وهذا يرجع إلى ارتفاع الأسعار الجارية ومن المفترض أن يتم صرف تلك الزيادة بداية من الشهر المقبل من مايو 2024، كذلك أن تلك الزيادة تقوم بالعمل على رفع مستوى المعيشة المتعلق بالمتقاعدين، هذا بجانب أن رئيس الخاص بالجزائر السيد عبد المجيد قام بالإشارة إلى أنه من اللازم رفع الرواتب التي تتعلق بالمتقاعدين بمعدل كبير يبلغ حتى 5% وتبلغ الزيادة الخاصة بالمتقاعد من 20,000 دينار حتى 50 ألف دينار ليتمكن من شراء جميع المستلزمات الأساسية.

جدول زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

لقد تم الكشف عنه من جانب الحكومة في دولة الجزائر على أنه توجد زيادة برواتب المتقاعدين تبلغ حتى 5% وذلك معناه أن الجدول سوف يكون كما يلي: