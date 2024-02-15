من هُنــــا .. خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 والشروط المطلوبة
العديد من الأشخاص يبحثون عن كل ما يخص البطاقة الوطنية الموحدة فمن الجدير بالذكر انه في هذا الوقت الجاري تعتبر تلك البطاقة من ابرز ما يتم البحث عنه من جانب الأشخاص فقد قامت وزارة الداخلية في دوله العراق بالكشف عنها اذ ان الوزارة تقوم بالسعي بإتاحة موقع رسمي يتم من خلاله تسجيل الاستمارة الخاصة بحجز هذه البطاقة بسهولة بغير الحاجة للتوجه للمديرية الخاصة بشؤون البطاقة الموحدة، والترقب لفترة طويلة وفيما يلي سوف نتناول سويا شروط استخراج تلك البطاقة وأيضا الخطوات اللازمة لحجزها.
حجز البطاقة الوطنية الموحدة
الآن بإمكان كل الأشخاص بدوله العراق ان يقوموا بتسجيل استمارة حجز بطاقه الوطنية الموحدة بصوره الكترونيه عن طريق السير على الخطوات الآتية:
- الخطوة الأولى: الانتقال الى الموقع الرسمي الخاص ومديرية شؤون البطاقة الوطنية من هنا.
- الخطوة الثانية: نقرا على زر حجز استمارة البطاقة الوطنية.
- الخطوة الثالثة: ملء الاستمارة الخاصة بالحجز بجميع المعلومات اللازمة.
- الخطوة الرابعة: انتقاء التاريخ بشكل صحيح.
- الخطوة الخامسة: انتقاء الموعد الملائم لك.
- الخطوة الأخيرة: الضغط على ايفون التأكيد الحجز ومن ثم طباعه الايصال.
شروط استخراج البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق
هناك سلسلة من الشروط التي تم توضيحها من جانب وزاره الداخلية في دوله العراق التي ينبغي ان تكون متوفرة في الشخص الذي يستخرج البطاقة الوطنية الموحدة ومن ضمن هذه الشروط:
- الجنسية عراقية.
- كذلك أنه لا بد من أن يكون الشخص قد سجل بالمديرية.
- كذلك أنه لا بد من دفع جميع رسوم اللازمة المحددة من جانب المديرية وهي تكون حوالي 5000 دينار عراقي.
- كما أنه لا بد من الحجز الخاص بالموعد قبل التوجه بثلاثة أيام.
- لابد من تقديم جميع مستندات ووسائط اللازمة للمديرية.