سيارات مجهزة وموتسيكلات لأصحاب الهمم “طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة” 2024

طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة يتساءل العديد من الأفراد ذوي الإعاقات ومرافقيهم عن طريقة الاستعلام عن مواعيد الفحوصات الطبية المرتبطة ببطاقة الخدمات المتكاملة، هذا الاستفسار يأتي نتيجة لأهمية هذه الخدمة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الإعاقة، حيث يسعىون إلى معرفة مواعيد الفحوصات الطبية وترتيبها، وذلك للاستفادة القصوى من المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة لهم.

طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

يمكن الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لعام 2024 بعد إجراء كشف طبي من قبل وزارة الصحة والسكان المصرية، حيث يتم تقييم صلاحية المتقدمين للحصول على هذه البطاقة وفقًا للضوابط المعمول بها.

للاستعلام عن موعد الكشف الطبي المرتبط ببطاقة الخدمات المتكاملة، تم تحديد عدة خطوات بسيطة من قبل وزارة الصحة، وتتمثل في:

الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة .

. اختيار قسم “أخبارنا”.

النقر على “الكشف الطبي على طالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة”، أو الوصول المباشر عبر الرابط المخصص للاستعلام عن موعد الكشف الطبي.

اختيار “الاستعلام”.

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

النقر على “بحث”.

سيتم عرض حالة طلب الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لعام 2024.

تشتمل حالات الطلب على:

البيانات الأساسية: حيث يتم تحديد موعد الكشف الطبي.

غير مستوفي الأوراق: يتطلب إعادة تجهيز الأوراق المطلوبة.

تم الكشف: حيث يتم مراجعة واعتماد المستندات.

إعادة عرض- مرتجع إلى اللجنة: يتوجب إكمال بعض الفحوصات المتبقية.

تم تحويل الطلب للتضامن: يتم إرسال التقارير الطبية إلى وزارة التضامن الاجتماعي.

تُظهر نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة لعام 2024 خلال فترة تتراوح ما بين 10 إلى 14 يومًا، حيث يتم ربط النتائج بمكاتب التأهيل من خلال الربط الشبكي بين وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي.