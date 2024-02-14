بمناسبة رمضان “حقيقة تبكير معاشات شهر مارس 2024” .. عشان تلحقي تشتري الخزين

حقيقة تبكير معاشات شهر مارس 2024 يتساءل العديد من المواطنين والموظفين الذين يعملون في الجهاز الإداري للدولة عن تاريخ صرف مرتبات شهر مارس المقبل مع الزيادة المتوقعة.

حقيقة تبكير معاشات شهر مارس 2024

يستفسر الكثير من المواطنين والموظفين الذين يعملون في الجهاز الإداري للدولة عن موعد صرف مرتبات شهر مارس القادم بعد الزيادة المقررة.

وبعد الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه بنسبة 50%، وتقديم مجموعة من الحوافز والزيادات للموظفين وأصحاب المعاشات، وإطلاق برنامج تكافل كرامة، أصبح الاهتمام بتاريخ صرف المرتبات بمثابة موضوع شائك.

وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية، من المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر مارس 2024 خلال فترة تمتد لمدة 5 أيام، حيث يبدأ الصرف يوم الخميس الموافق 1 مارس ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 10 مارس 2024.

وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتم تطبيق قرار زيادة المرتبات اعتبارًا من بداية شهر مارس 2024، مما يعني صرف مرتبات هذا الشهر بالزيادة الجديدة لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتهيب وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مع التأكيد على أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية اللازمة.