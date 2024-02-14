مش هتقدر تغمض عينك.. تردد قناة روتانا سينما 2024 على الأقمار الصناعية لمتابعة أجدد الأفلام المصرية

محبي الأفلام المصرية سواء المعروضة في الوقت الحالي أو التي تُعرض عرض أول لأول مرة يتساءلون عن تردد قناة روتانا سينما، وذلك لتثبيت تردد القناة ومتابعة كل الأفلام الحديثة والتي تُعرض لأول مرة من منزلهم ودون دفع اشتراكات أو الذهاب إلى السينما أو دفع أي رسوم، ونرفق لكم بتقريرنا عبر “البديل” تردد القناة وأبرز المعلومات عنها، فتابعوا معنا.

تردد قناة روتانا سينما

روتانا سينما من القنوات السعودية المتخصصة في عرض أفلام مصرية على مدار اليوم للمتابعين والمتابعات، حيث 24 ساعة أفلام دون انقطاع، ومع إعلانات قصيرة وغير مُملة كما في بعض القنوات الأخرى، وتعرض القناة الأفلام العربية وتحديدًا المصرية، وحتى تتمكن من متابعة القناة وما تعرضه من محتوى قم بتثبيت إحداثياتها على نايل سات أو بدر 4، حيث الإحداثيات كالتالي:

نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة 12226.

استقطاب أفقي.

الرمز 27500.

تصحيح الخطأ 3/4.

لا يوجد تشفير.

بدر 4

التردد 11842.

استقطاب: أفقي.

معدل الرمز 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

لا يوجد تشفير.

قناة روتانا سينما

وضحنا لكم تردد قناة روتانا سينما على النايل سات وبدر 4، وبالنسبة للقناة، فهي واحدة من القنوات السعودية التابعة لشركة روتانا، وهي متخصصة في عرض عدد من الأفلام القديمة والحديثة العربية وذلك باللهجة المصرية، وتقوم القناة أيضًا بعرض برنامج تعرض من خلاله آخر الأخبار الفنية، وتقوم القناة بعرض الصورة بأعلى جودة، حيث تم إطلاق قناة روتانا سينما من 19 سنة تقريبًا، بينما منذ عام 2016 تم إنشاء روتانا سينما المصرية الموجودة في الوقت الحالي.