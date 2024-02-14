تردد قناة لولو الشطورة الجديد..تردد قناه وناسة الحديث 14 فبراير 2024 واستمتع باغاني حرامي سرق لولو وياشرطة وهالصيصان

يبحث الكثير من الأشخاص على تردد قناة لولو الشطورة الجديد للاستمتاع بالأغاني المميزة المقدمة عبر تردد قناة وناسة الحديث، حيث تعد القناه أحد افضل قنوات الأطفال الجديدة 2024 وتقدم مجموعة اغاني مميزة ومنها حرامي سرق لولو وياشرطة حرامي وهالصيصان ويلا تنام وبيب بيب وغيرها من الاغاني التي تجدها مرددة على لسان كل طفل وطفلة في مصر والسعودية والكويت والأردن والعراق واليمن والبحرين والإمارات وعمان وقطر سوريا ولبنان وتونس والجزائر وغيرها من الدول العربية الأخري التي يعشق أطفالها قناه وناسة كيدز ويضعونها ضمن القنوات المفضلة لديها لما قدمه من محتوي متميز.

تردد قناه لولو الشطورة 2024

قناة لولو الشطورة هي ملك للمطرب السعودي الشهير راشد الماجد وهي قناة مجانية غير مشفرة وتدار عبر تليفزيون الشرق الأوسط “ام بي سي” وهي متوفرة ايضا في لدى القرن الأفريقي وتعرض عبر القمر الصناعي نايل سات وبدر سات وأطلق الماجد قناة وناسة في 3 يوليو 2007 من خلال حفل غنائي ساهر وتم دعوة العديد من نجوم الفن والصحافة السعودية به والجدير بالذكر أن المقر الرسمي لقناه وناسة في دولة دبي وتقدم المحتوي الخاص بها باللغة العربية وهي تابعة لمجموعة قنوات ام بي سي السعودية.

تردد قناة وناسة الحديث

والآن نترك حضراتكم مع تردد قناة وناسة الحديث 14 فبراير لضبطها على جهاز الريسفير الخاص بكم لتقديم المتعة والتسلية لطفلك وهي كما يلي:

القمر الصناعي:نايل سات.

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

أسرة موقع البديل تتمنى لكم مشاهدة ممتعة أعزائي الاطفال ووقت سعيد،ويمكنكم متابعة قسم الترددات بالموقع دائما لمشاهدة جديد الترددات أول بأول.