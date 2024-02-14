رسميًا “موعد بداية امتحانات الترم الثاني 2024”.. ألحق ذاكر ومتعملش زي الترم الاول!

تظهر الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024 للجامعات أن الفصل الدراسي الثاني سينتهي في يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024 وعلى إثر ذلك من المقرر أن تبدأ امتحانات الترم الثاني للجامعات في بداية شهر يونيو 2024.

موعد بداية امتحانات الترم الثاني

ينتهي الترم الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024 مما يمنح الطلاب والمعلمين وقتا كافيا لاستكمال المنهج الدراسي وإجراء الاختبارات بشكل منظم ستبدأ امتحانات الترم الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 وذلك لتقييم تقدم الطلاب وفهم مدى استيعابهم للمواد الدراسية ستبدأ امتحانات الترم الثاني للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 حيث يتم إجراء هذه الامتحانات لتقييم مهارات الطلاب في المجالات الفنية والتقنية ستنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام 2024 يوم السبت الموافق 15 يونيو وهذه الامتحانات تمثل خطوة مهمة في حياة الطلاب وتحديد مسارهم الأكاديمي المستقبلي.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024 للجامعات

يتوجب على الطلاب التحضير لامتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات التي ستنطلق في بداية شهر يونيو 2024 انطلق الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجديد في السبت الماضي الموافق 10 فبراير 2024 حيث يبدأ الطلاب رحلتهم الأكاديمية لهذا الفصل الهام تستمر الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني لمدة 16 أسبوعا مما يتيح للطلاب الفرصة لاستيعاب المنهج بشكل جيد وتحضيرهم بشكل ملائم للاختبارات تنتهي الدراسة بالعام الدراسي الجاري في يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024 يكون ذلك نهاية رحلة.