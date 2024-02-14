خطوات الاستعلام عن زيادة رواتب شهر فبراير 2024 “هنــــا” .. عرفت قبضك كام ولا لسه

يتزايد الاهتمام من قبل المواطنين بالتحقيق حول موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 بزيادتها الجديدة، سواء كانوا من العاملين في القطاع الخاص أو الحكومي في الدولة يأتي هذا الاهتمام نتيجة لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المرتبات التي من المقرر تطبيقها في شهر مارس المقبل.

الاستعلام عن زيادة رواتب شهر فبراير 2024

1. قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات. 2. ادخل اسم “صاحب المعاش” في الحقل المخصص له. 3. بعد ذلك اضغط على الزر المخصص للاستعلام عن قيمة المعاش. 4. انتظر بضع لحظات حتى تظهر لك القيمة المحددة للمعاش وفي حالة صدور قرار بزيادة المعاشات ستتمكن من رؤية قيمة الزيادة بشكل مباشر.

في إطار صرف مرتبات شهر فبراير 2024

يتم تنظيم العملية كما يلي:-

صرف مرتبات وزارات عدة في يوم 22 من الشهر وهذه الوزارات تشمل: «مجلس النواب الجهاز المركزي للمحاسبات المجلس القومي لحقوق الإنسان المجلس الأعلى للصحافة الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التموين والتجارة الداخلية القوى العاملة الإسكان والمرافق التضامن الاجتماعي مديريات الطرق والنقل في يوم 25 من الشهر يتم صرف مرتبات وزارات أخرى: «التعليم العالي التنمية المحلية، العدل الكهرباء التخطيط الاستثمار التعاون الدولي التربية والتعليم الزراعة الخارجية الشباب والرياضة والمالية المحكمة الدستورية العليا الأزهر دار الإفتاء المصرية هيئة النيابة الإدارية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هيئة قضايا الدولة مجلس الوزراء النيابة العامة اللجنة العليا للانتخابات.