“اضبط الآن” تردد قناة الفجر الجزائرية لمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148 مترجمة كاملة الموسم الخامس

يرغب الكثير من عشاق ومحبي الدراما التاريخية في معرفة تردد قناة الفجر الجزائرية لمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148 مترجمة، حيث ان تردد قناة الفجر الجزائرية هو ما يبحث عنه العديد من عشاق المسلسلات الرائعة التي تبثها هذه القناة، ومن بينها مسلسل المؤسس عثمان الذي يروي قصة تاريخية تركية، ويحظى بمتابعة كبيرة في الوطن العربي، إذ تقدم قناة الفجر حلقات مسلسل المؤسس عثمان مترجمة للعربية وبجودة عالية HD، ويمكنكم مشاهدتها على التردد الجديد للقناة على نايل سات وعرب سات 2024، وسنبين لكم تردد القناة على نايل سات وعرب سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية لمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان

تعرض قناة الفجر الجزائرية مسلسل المؤسس عثمان يوم الخميس من كل أسبوع، وذلك عقب عرض الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان على قناة ATV التركية، وهي الناقل الحصري لحلقات مسلسل المؤسس عثمان، إذ يتم عرض الحلقة على قناة ATV يوم الأربعاء في الثامنة مساء بتوقيت تركيا، ثم يتم ترجمة الحلقة على موقع نور بلاي، وهو موقع متخصص في ترجمة حلقات مسلسل المؤسس عثمان، ثم تعرض قناة الفجر الجزائرية الحلقة الجديدة في اليوم التالي على شاشته مترجمة بجودة عالية.

تردد قناة الفجر على نايل سات وعرب سات لمشاهدة مسلسل قيامة عثمان

يُمكن استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات وعرب سات عبر استخدام الترددين التاليين:

القمر الصناعي تردد القناة الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز نايل سات 12034 أفقي H 4/3 27500 عرب سات 11034 عمودي 6/5 5000

موعد عرض قناة الفجر الجزائرية مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148 مترجمة

تعرض قناة الفجر الجزائرية مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148 الموسم الخامس يوم الخميس في الأوقات التالية: