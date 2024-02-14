ca.iq حكومة المواطن الالكترونية رابط نقل النفوس وتحميل استمارة البطاقة الوطنية لعموم محافظات العراق

يتاح للعراقين التنقل داخل محافظات العراق من خلال رابط نقل النفوس في العراق، فنقل النفوس خدمة تقدمها وزارة الداخلية العراقية لتمكن العراقيين من تقديم طلبات النقل بين المحافظات العراقية بكل سهولة عبر الإنترنت، حيث أتاحت موقع حكومة المواطن الإلكتروني أو بوابة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية لتقديم طلبات نقل النفوس في عموم محافظات العراق.

ولأهمية الأمر بالنسبة لعموم المواطنين العراقين فسوف نقدم لكم من خلال معكم البديل الإخباري رابط نقل النفوس، واستمارة البطاقة الموحدة وطريقة تحميلها، والخطوات المتبعة في نقل النفوس.

رابط نقل النفوس في عموم محافظات العراق 2024

قامت وزارة الداخلية العراقية بعمل اكثر من منصة لخدمة جميع المواطنين في العراق، ومن الخِدْمَات التي تقدمها هذه المنصات خدمة نقل النفوس، والتي توفر على جميع المواطنين العراقين تغير محل إقامتهم وأعمالهم في جميع المحافظات العراقية، فمن هذه المنصات حكومة المواطن الإلكترونية Ca.iq، ومنها أيضا بوابة اور الإلكترونية Ur.gov.iq.

تحميل استمارة البطاقة الوطنية العراقية

تستطيع من خلال استمارة البطاقة الوطنية أن تقوم باستخراج بطاقة وطنية بمحل إقامتك الجديد، حيث يمكنك ذلك باتباع الخطوات البسيطة التالية:

ادخل على الرابط التالي من هنــــا، لتحميل استمارة البطاقة الوطنية. بعد ذلك اضغط عليها بعد تحميلها عل جهازك على هيئة مِلَفّ اسمه “NidQrForm”. اضغط على المِلَفّ سيتم تثبيته على الجهاز بشكل تلقائي. بعد فتح البرنامَج أدخل البيانات بدقة، ثم تقديمها.

مع العلم أن الاستمارة الإلكترونية متاحة لكافة الأعمار في الاستخراج أول مرة.

نقل النفوس من محافظة البصرة الى آخرى

يمكنك نق النفوس بن جميع محافظات العراق بكل سهولة من خلال حكومة اليوم المواطن أو من طريق بوابة أور المذكورة أعلاه، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على أي المنصات السابقة.

بعد ذلك اضغط على نقل النفوس.

أدخل البيانات المطلوبة.

أرسل الطلب.

كما يمكن الاستعلام عن الطلب الخاص بك من المنصة، وذلك بإدخال بعض البيانات المطلوب، مثل رَقَم الطلب والاسم ونحوه، فكما ذكرنا في الفقرات السابقة طريقة استخراج بطاقة أو تقديم طلب نقل النفوس من خلال المنصات الحكومية التي تم ذكر الرابط الخاص بها.