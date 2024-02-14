ياترى باقي كام يوم؟!! موعد يوم التأسيس 2024 وتاريخ الإجازة الرسمية للطلاب

ينتظر الاخوه السعودين إعلان موعد يوم التأسيس 2024 وهذا سيكون في يوم الثاني والعشرين من شهر فبراير للعام الميلادي الجديد، ويتم الاحتفال به ك ذكرى وطنية، حيث أن المملكة العربية السعودية تقوم ببعض الاحتفالات في هذا اليوم، وأيضًا يتم تعطيل الدراسة والعمل داخل القطاعات الحكومية من أجل الاحتفال، ولمعرفة باقي التفاصيل تابعوا السطور التالية.

موعد يوم التأسيس 2024

يوم التأسيس العالمي الذي ينتظره الشعب السعودي كل عام فى شهر فبراير وتحديداً اليوم الثانى والعشرون للعام 2024 ويوافق هذا اليوم يوم الخميس الميلادي، بينما الهجرى سيوافق يوم الثاني عشر من شهر شعبان 1445، وتم الإعلان عن يوم التأسيس الملك سلمان بن عبد العزيز وجعله أمراً ملكياً بتعيين هذا اليوم عيداً وطنياً لجميع المواطنين.

وتم إصدار أن هذا اليوم يكون عطلة رسمية للشعب السعودى، حيث في مثل هذا اليوم يتم الاحتفال من خلال الألعاب النارية وغيرها الكثير، وقرار أيضاً خلال هذا اليوم بتعطيل جميع المصالح التعليمية، والتجارية، وغلق جميع المؤسسات الرسمية والقطاعات الأهلية.

الاحتفالات بيوم التأسيس السعودى

هناك الكثير من الاحتفالات التي يقوم بها الشعب السعودي كل عام فى يوم التأسيس السعودي والذي يعتبره يوما مجيدا في تاريخ المملكة السعودية، ويكون يوم ملئ بالاحتفالات الموسيقية التى يحضرها اشهر الفنانين، ويتم أيضاً عمل ندوات ثقافية وفنية وتاريخية، وتشغل الألعاب النارية دوراً مهماً فى هذا اليوم، حيث يقوم بعروض هائله فى جميع أنحاء المملكة، وتعمل الطّائرات العسكرية دوراً مهماً فى سماء وخصوصاً فى سماء مدينة الرياض، ويتم عمل عروض وتخفيضات فى جميع المولات ومحلات الملابس احتفالاً بهذا اليوم.