هتتفرج لحد ما تزهق “قائمة مسلسلات رمضان 2024 الجديدة” والقنوات الناقلة بجودة عالية

قائمة مسلسلات رمضان 2024 في الوقت الحالي، يواصل نجوم الدراما استكمال تصوير مسلسلاتهم الخاصة بموسم رمضان المقبل لعام 2024، بهدف الانتهاء منها في الوقت المناسب لبثها خلال الشهر الفضيل، يشهد الموسم القادم من الدراما الرمضانية منافسة شديدة بين عدد كبير من النجوم، حيث يُقدمون أعمالًا متنوعة تتناول مواضيع مختلفة، بدءًا من التشويق والأكشن وصولًا إلى الكوميديا والدراما الصعيدية وغيرها من الأنماط الدرامية.

قائمة مسلسلات رمضان 2024

إليكم خريطة بأبرز مسلسلات رمضان 2024، والتي قد تشهد تغييرات في مشاركتها في السباق الرمضاني، سواء بزيادة عددها أو انسحاب بعضها في حال عدم استكمال تصويرها خلال الأشهر المتبقية قبل بدء الموسم الرمضاني:

مسلسل “الكبير أوي”: تأليف: مصطفى صقر

إخراج: أحمد الجندى

بطولة: أحمد مكي، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، حاتم صلاح، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم. مسلسل “الحشاشين”: تأليف: عبدالرحيم كمال

إخراج: بيتر ميمي

بطولة: كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، نيقولا معوض، إسلام جمال. مسلسل “المداح 4”: تأليف: أمين جلال

إخراج: أحمد سمير فرج

بطولة: حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، فتحي عبدالوهاب، حنان سليمان، دنيا عبدالعزيز. مسلسل “صيد العقارب”: تأليف: باهر دويدار

إخراج: أحمد حسن

بطولة: غادة عبدالرازق، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، محمد علاء، أحمد فهيم، هشام إسماعيل. مسلسل “إمبراطورية ميم”: تأليف: محمد سليمان عبدالملك

إخراج: محمد سلامة

بطولة: خالد النبوى، نور النبوي، حلا شيحا، هاجر السراج، إيمان السيد، محمد محمود عبدالعزيز. مسلسل “بيت الرفاعي”: تأليف: بيتر ميمي

إخراج: أحمد نادر جلال

بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، ريم مصطفى، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، عمرو وهبة، رحاب الجمل. مسلسل “العتاولة”: تأليف: هشام هلال

إخراج: أحمد خالد موسى

بطولة: أحمد السقا، باسم سمرة، طارق لطفي، زينة، مي كساب، حنان يوسف، هدى الإتربي. مسلسل “حق عرب”: تأليف: محمود حمدان

إخراج: إسماعيل فاروق

بطولة: أحمد العوضي، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان. مسلسل “محارب”: تأليف: محمد سيد بشير

إخراج: شيرين عادل

بطولة: حسن الرداد، ماجد المصري، كريم عفيفي، تامر عبدالمنعم، نرمين الفقي، محمود ياسين جونيور. مسلسل “خالد نور وولده نور خالد”: تأليف: كريم سامي

إخراج: محمد أمين

بطولة: شيكو، كريم، محمود عبدالعزيز، آية سماحة.

هذه بعض المسلسلات المتوقعة لموسم رمضان 2024، وقد يتغير الجدول بناءً على التطورات والتغييرات التي قد تطرأ في الأشهر المتبقية.