مسلسل الياقوت الحلقة 24 مترجمة قصة عشق وقناة ATV التركية

مسلسل الياقوت 24 وهو من المسلسلات التركية التي تم إطلاقها منذ فترة ليست بكثيرة ولكنه نجح في تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وذلك بسبب الأحداث المثيرة والشيقة التي يحملها المسلسل، ولأنه حان وقت عرض الحلقة الجديدة منه ازدادت محركات البحث بالتساؤل حول مواعيد الحلقة الجديدة والقنوات الناقلة للمسلسل، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسلسل الياقوت 24

يشهد المسلسل قصة حب عريقة ما بين يمان وهو ابن عائلة غنية للغاية وما بين فيرايا وهي الخادمة الموجودة لديهم ولكنها على الرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها إلا أنها نجحت في أن تدخل الجامعة وتحقق مستقبل باهر لها، شهدت الحلقات السابقة الكثير من أجواء التوتر وذلك لأنه في الوقت الذي كانت فيرايا تحضر حفل الحناء الخاصة بها وسوف يخبر يامان أتيش بأنه يعرف أن فيرايا تستعد لزواجها مما يسبب التوتر والقلق لديها، ولكن سوف يقرر يامان بأن يخبر الجميع انه يحبها ولكن سوف يواجهوا الكثير من التحديات والصعاب التي سوف تقف أمامهم.

أبطال مسلسل الياقوت

المسلسل من إخراج سميح باجي وتأليف بورجو أوفار، يشارك في العمل مجموعة من الممثلين البارعين والمحبوبين وهم:

سردار بورداناسي.

بوراك بيركاي أكجول.

كان بارتو أصلان.

إركان بكتاش.

منير كان سيندروك.

مفيد كايجان.

إلهان شان.

جيزيم سيفيم.

إيبيك توزكوغلو.

نور يازار.

أوزجة ياغيز.

الشين زهرة إريم.

سيفدا باش.

موعد عرض مسلسل الياقوت والقنوات الناقلة

يعرض المسلسل كل يوم إثنين من كل أسبوع وذلك على قناة atv التركية في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية،مواعيد وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، وفي الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات أبوظبي.