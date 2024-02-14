تحذير لأصحاب الأملاك”قانون الايجار الجديد 2024″ بعد دخول السودانين مصر .. الحد الأقصى للإيجار

قانون الايجار الجديد 2024 في الساعات الأخيرة، ينتظر مالكو العقارات والمستأجرين بفارغ الصبر آخر التطورات المتعلقة بقانون الإيجار القديم، الذي من المقرر مناقشته خلال الجلسات القادمة في مجلس النواب، يتوقع أن يحدث تغييرًا جديدًا في الفصل التشريعي، خاصةً مع إجراء تعديلات خاصة تتعلق بالأشخاص الاعتباريين ذوي الأغراض غير السكنية، تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه نزاعات متزايدة بين أصحاب العقارات والمستأجرين بشأن تحديد قيمة الإيجار، وخاصةً في ظل زيادة الشكاوى حول ارتفاع قيمة الإيجار للشقق المغلقة، حيث لا تتجاوز بضع جنيهات، تتوقع هذه الانفراجة الجديدة في الفصل التشريعي أن تساهم في حل هذه النزاعات وتوفير بيئة إيجارية أكثر استقرارًا وعدالةً لكل الأطراف المعنية.

قانون الايجار الجديد 2024

تتزايد الترقبات حيال آخر أخبار قانون الإيجار القديم، وقد أكد النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية وجود حل لمشكلة الإيجار القديم التي تعاني منها العديد من الأطراف منذ سنوات، وفي هذا السياق أوضح الشبراوي أن هناك عدة مقترحات ستخضع للمناقشة في البرلمان بهدف وضع قانون شامل يحقق العدالة بين المواطنين وينهي النزاعات بين الملاك والمستأجرين.

ومن بين المقترحات المطروحة لحل أزمة قانون الإيجار القديم، طرحت فكرة إنشاء صندوق متكامل لدعم المستأجرين الذين يجدون صعوبة في تحمل زيادة قيمة الإيجار، بالإضافة إلى ضرورة إجراء تعديلات تشريعية لعودة الشقق السكنية إلى الملاك مرة أخرى، مع تحديد زيادة الإيجار بنسبة لا تقل عن 10% سنويًا.

ومن المقترحات الأخرى لتعديل القانون، زيادة القيمة الإيجارية للعقود التي تقل عن 60 عامًا بمعدل لا يقل عن 400 جنيه كحد أدنى، بينما تبدأ الزيادة للعقود التي تزيد على 60 عامًا بمبلغ لا يقل عن 300 جنيه، ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذه المقترحات بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب.