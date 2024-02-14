رسميًا فتح التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 “سجل بسرعة مستني ايه”

فتح التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة يبدي العديد من المواطنين في جميع أنحاء مصر اهتمامًا بالخطوات اللازمة لتسجيل العمالة غير المنتظمة، وذلك بعد إعلان وزارة القوى العاملة عن إمكانية التسجيل في هذه المنحة، بهدف مساعدة المواطنين على التغلب على ارتفاع الأسعار، في السابق تم منح المواطنين مبلغًا قدره 500 جنيه، وهناك تقارير تشير إلى احتمالية زيادة المنحة إلى 1000 جنيه. ترقبوا معنا لمعرفة المزيد من التفاصيل في الفقرات التالية.

فتح التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

لتسجيل العمالة غير المنتظمة، حددت وزارة القوى العاملة الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية المصرية.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا بشكل دائم في أي من محافظات القاهرة.

يجب ألا يمتلك المتقدم دخلاً شهرياً ثابتاً.

يجب أن يكون عمر المتقدم بين 18 و60 عامًا.

يجب ألا يكون للمتقدم سابقة جنائية تم معاقبته عليها.

أما الأوراق المطلوبة للتسجيل، فتشمل:

نسخة من بطاقة الرقم القومي.

نسخة مصورة من بطاقة التأمين الاجتماعي.

شهادة قيد للطلاب في الجامعات أو المدارس.

مستند يثبت عدم امتلاك المتقدم أي دخل شهري.

وتتم خطوات التسجيل على النحو التالي:

الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة .

. تحديد منحة العمالة غير المنتظمة.

إدخال بياناتك الشخصية.

تحقق من صحة البيانات.

النقر على تسجيل.

وفي حالة قبولك للمنحة، ستتلقى رسالة نصية على هاتفك تحدد موعد صرف المنحة.