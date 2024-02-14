باقي كام يوم؟!! قيمة معاشات شهر مارس بعد الزيادة 2024 الجديدة بمناسبة رمضان

بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة جديدة في المعاشات بنسبة 15% أصبح موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 محل اهتمام كبير لدى العديد من المواطنين يترقبون هذه الزيادة المرتقبة التي ستكون في أول أيام مارس المقبل حيث يعتبر هذا الإعلان خطوة مهمة تعكس اهتمام الدولة برفاهية المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

معاشات شهر مارس بعد الزيادة 2024

تنفذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تبدأ زيادة المعاشات الجديدة بنسبة 15% اعتبارا من مارس 2024 ضمن الحزمة الاجتماعية التي أعلن عنها والتي تشمل زيادة في المعاشات لأكثر من 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية تقدر بـ 74 مليار جنيه وتشمل هذه الحزمة أيضا زيادة بنسبة 15% في معاشات برنامج “تكافل وكرامة” بتكلفة تبلغ 5.5 مليار جنيه حيث ترتفع الزيادة الإجمالية لبرنامج “تكافل وكرامة” خلال العام إلى 55% من قيمة المعاش وتتضمن الخطة أيضا تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025 مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية ورعاية الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع.

موعد صرف معاشات شهر مارس

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 مع الزيادة الجديدة مقرر أن يكون في اليوم الأول من الشهر وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يتم صرف المعاشات عبر البريد والبنوك في هذا التوقيت المحدد حيث يستفيد المواطنون من الزيادة المقررة مما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمستحقين وتعزيز الاستقرار المالي لهم للمستحقين في جمهورية مصر.