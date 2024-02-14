موعد صرف رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة وفقًا لقرارات وزارة مالية “عرفت قبضك كام”

يتداول الكثير من الأسئلة المنشورة على مواقع السوشيال ميديا من قبل العديد من الأفراد عن موعد صرف رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة حيث قام الرئيس السيسي بطرح أنه سيكون زيادة في نسبة الأجور لجميع القطاعات الحكومية و الاقتصادية، وسوف تصل هذه الزيادة إلى حوالى 15%، ولمعرفة المزيد من المعلومات تابعوا السطور التالية.

موعد صرف رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة

من المفترض أن يتم البدء في صرف المرتبات للموظفين العاملين في القطاع الإداري للدولة أي( الوزارات/ والمديريات) لشهر فبراير بالزيادة الجديدة في يوم واحد وعشرين، وفقاً للجدول الذي سيتم ذكره في النقاط التالية:

● أول أيام صرف مرتبات شهر فبراير للعام الميلادي 2024 تحديداً يوم واحد وعشرين.

● بينما سيكون ثاني أيام الصرف مرتبات الموظفين، في شهر فبراير يوم الثاني والعشرين من هذا الشهر.

● وثالث أيام صرف المرتبات شهر فبراير تحديداً؛ سيكون يوم الثالث والعشرين من ذات الشهر.

● ويوم الرابع لصرف مرتبات شهر فبراير تحديداً يوم 24 للعام 2024.

● بينما خامس أيام صرف الرواتب لجميع العاملين يوم 25 للعام الميلادي الجديد.

الفئات المستفيدة من زيادة الأجور

في الفقرة الأولى قمنا بذكر موعد صرف رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة بينما في هذه الفقرة سوف نقوم برصد الفئات المستفيدة من هذه الزيادة، وهي ستكون في النقاط التالية:

● جميع الأشخاص التي تعمل القطاعات الحكومية والوزارات، والهيئات، والمؤسسات.

● وأيضاً جميع الأشخاص التي تعمل في المؤسسات الاقتصادية، بالإضافة إلى الهيئات الخدمية.

● ومن الفئات المستفيدة القطاع الطبي، وأيضاً القطاع التعليمي، بالإضافة إلى القطاع الإداري.

● وأيضاً القطاع الذي يعمل في الجامعات والمعاهد العليا.