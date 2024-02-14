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اعمل حسابك على القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان 2024 “حملها ونزلها من دلوقتي”
حتى هذا الوقت الجاري يتم البحث باستمرار وبشكل دائم من جانب المواطنين حول تلك القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان 2024، فكما نعلم أن هناك مواطنين كثيرة تتابع المسلسلات الرمضانية بشكل دائم في جميع المواسم ومن الجدير بالذكر أنه مع اقتراب شهر رمضان الكريم يزداد بحث مواطنين حول موعد شهر رمضان وكذلك القنوات الناقلة للمسلسلات الرمضانية وأيضا كل ما يخص موعد حلول شهر رمضان الكريم.
القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان 2024
هناك الكثير من القنوات التي سوف تقوم بنقل مسلسلات رمضان ومن الكثير بذكره أن من ضمن هذه القنوات قناة ام بي سي مصر فهي من ضمن القنوات التي سوف تبث سلسلة من المسلسلات في هذا الشهر الكريم، وتعد من بين أبرز القنوات المهمة التي يحب المواطنين ضبطها وفيما يلي التردد الخاص بهذه القناة:
- التردد 12015
- القمر الصناعي نايل سات
- معدل الترميز 27500
- معدل الاستقطاب عمودي.
مسلسلات رمضان 2024
هناك العديد من المسلسلات التي سوف يتم عرضها في هذا الموسم من رمضان 2024 من ضمنها المسلسلات التالية:
- مسلسل الكبير 8 والذي يكون بطولته الفنان أحمد مكي
- كذلك مسلسل بيت الرفاعي الذي يكون بطولته أحمد رزق.
- هذا بجانب مسلسل المعلم الذي يكون بطولته مصطفى شعبان.
- كما أنه يتم عرض مسلسل امبراطورية ميم وهذا بطولة خالد النبوي.
- كما أنه يتم عرض مسلسل لانش بوكس بطولة الفنانة غادة عادل.
- هذا بجانب أنه يتم عرض مسلسل صلة رحم بطولة اياد نصار.
- كما أنه يتم عرض مسلسل ألف ليلة وليلة بطولة ياسر جلال.