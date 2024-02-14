رابط التسجيل في سكني 1445، أعلنت وزارة الاسكان السعودية عن فتح باب التسجيل في برنامج سكني والذي توفره الحكومة السعودية لعدد كبير من المواطنين الغير قادرين على شراء منزل أو سكن إلا أن الوزارة أعلنت عنها وزارة الإسكان بالسعودية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل في سكني 1445 والشروط اللازمة….

رابط التسجيل في سكني 1445

حيث يعد برنامج سكني من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية من أجل تقديم الدعم السكني لعدد كبير من المواطنين،واليكم رابط التسجيل…

الدخول على رابط البوابة الالكترونية لمنصة سكني.

اضغط على انشاء حساب جديد ثم ادخل عنوان البريد الالكتروني ورقم الهاتف.

ثم ادخل رمز التحقق والذي سوف يصلك في رسالة نصية على الهاتف المسجل.

اضغط على موافق على الشروط والأحكام.

ثم ادخل الرقم التعريفي .

بعد ذلك اضفط على انك لست روبوت.

يجب ادخال البيانات المطلوب ادخالها

في النهاية تأكد من صحة البيانات المدخلة واضغط على تأكيد وارسال الطلب.

شروط التسجيل في سكني

وكانت وزارة الاسكان السعودية قد أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الاشخاص الراغبين في الحصول على دعم برنامج سكن والتي جاءت كالتالي: