يا بلااااش.. الكعك بـ 80 والبسكويت بـ 90 جنيه في تلك الأماكن
اسعار كعك وبسكويت العيد
بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر، قامت اشهر محلات الحلوى بالكشف عن اسعار كعك وبسكويت العيد بكافة أنواعهم والتي جائت مرتفعة إلى حدا كبير وغير مناسبة لعدد من كبير من المواطنين، ولذا قامت الحكومة المصرية بتوفير تلك المخبوزات وحلوى العيد في المنافذ التابعة لوزارة الزراعة بأسعار مناسبة إلى حدا كبير، واليوم سنقدم لكم أسعار الكعك والبسكويت في منافذ وزارة الزراعة.
اسعار كعك وبسكويت العيد
وكشف الدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية والمشرف على مشروع التغذية المدرسية إن الكعك مطروح للبيع حاليا في معرض خير مزارعنا لأهالينا، المقام حاليا بحديقة الأورمان وكذلك في منافذ معهد تكنولوجيا الاغذية بالجيزة ومنافذ مشروع التغذية المدرسية في عدد من المحافظات، وجائت قائمة الأسعار كما يلي:
- كيلو بسكويت نشادر 120 جنيهًا
- كيلو بسكويت برتقال 150 جنيهًا
- كعك سادة 120 جنيهًا
- كيلو كعك مكسرات 150 جنيهًا
- كيلو غريبة سادة 130 جنيهًا
- كيلو غريبة مكسرات 150 جنيهًا
- بيتى فور مشكل 150 جنيهًا
- منين عجوة 80 جنيهًا
- بيتى فور سادة 180 جنيهًا
اسعار كعك العيد في منافذ وزارة الزراعة
كما قامت وزارة الزراعة بنشر قائمة اسعار الكعك والبسكويت، والتي جائت مناسبة إلى حدا كبيرا مع عدد كبير من المواطنين، بعدما جائت مخفضة من 20% لـ 40% مقارنة بالمحلات التجارية الشهيرة، وذلك في اطار تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وقد جائت الأسعار كما يلي:
- كيلو بسكويت نشادر 90 جنيهًا
- كيلو كعك 80 جنيهًا
- كيلو بيتي فور 110 جنيهات
- كيلو المشكل 110 جنيهات
- كيلو غريبة 100 جنيه
- كيلو شكلمة 120 جنيهًا
- كيلو سابلية شيكولاتة 100 جنيه
أماكن بيع كعك وبسكويت العيد
وتساهم وزارة الزراعة في خفض أسعار كعك وبسكويت العيد وتوفيرهم للمواطنين من خلال المنافذ سواء الثابتة أو المتحركة، وأماكنها:
منافذ محافظة القاهرة:
– منفذ وزارة العدل – لاظوغلي – الديوان العام
– منفذ العبور – السوق (توجد به جملة لبيع الخضار والفاكهة).
– 3 منافذ باتحاد الشرطة بجوار سور نادي اتحاد الشرطة شارع صلاح سالم
– منفذ نادي دجلة طرة البلد
منافذ محافظة الجيزة:
تغطي منافذ بيع منتجات الزراعة كافة مناطق الجيزة ويوجد عدد كبير منها في منطقة الدقي ويصل عددها إلى قرابة 27 منفذًا رئيسيا للوزارة ويعد أشهرها:
– منافذ شارع نادي الصيد بجوار الهيئة العامة للاستصلاح الزراعي تطرح بها جميع أنواع الخضراوات واللحوم والأسماك والألبان وغيرها من المنتجات الغذائية كالعسل والمربات.
– منافذ الهرم وتوجد بها قرابة 5 منافذ وآخر بمركز البحوث بالجيزة.
وتوجد منافذ الهرم بمنطقة محطة المطبعة – شارع الهرم
توجد بها خضار وفاكهة وكافة المواد الغذائية.
– 5 منافذ بمدينة 6 أكتوبر وعنوانها – الحي المتميز – سنتر 3
يوجد بها منافذ أسماك طازجة وخضار وفاكهة ولحوم ودواجن وكافة المواد الغذائية.