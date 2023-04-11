يا بلااااش.. الكعك بـ 80 والبسكويت بـ 90 جنيه في تلك الأماكن

بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر، قامت اشهر محلات الحلوى بالكشف عن اسعار كعك وبسكويت العيد بكافة أنواعهم والتي جائت مرتفعة إلى حدا كبير وغير مناسبة لعدد من كبير من المواطنين، ولذا قامت الحكومة المصرية بتوفير تلك المخبوزات وحلوى العيد في المنافذ التابعة لوزارة الزراعة بأسعار مناسبة إلى حدا كبير، واليوم سنقدم لكم أسعار الكعك والبسكويت في منافذ وزارة الزراعة.

اسعار كعك وبسكويت العيد

وكشف الدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية والمشرف على مشروع التغذية المدرسية إن الكعك مطروح للبيع حاليا في معرض خير مزارعنا لأهالينا، المقام حاليا بحديقة الأورمان وكذلك في منافذ معهد تكنولوجيا الاغذية بالجيزة ومنافذ مشروع التغذية المدرسية في عدد من المحافظات، وجائت قائمة الأسعار كما يلي:

كيلو بسكويت نشادر 120 جنيهًا

كيلو بسكويت برتقال 150 جنيهًا

كعك سادة 120 جنيهًا

كيلو كعك مكسرات 150 جنيهًا

كيلو غريبة سادة 130 جنيهًا

كيلو غريبة مكسرات 150 جنيهًا

بيتى فور مشكل 150 جنيهًا

منين عجوة 80 جنيهًا

بيتى فور سادة 180 جنيهًا

اسعار كعك العيد في منافذ وزارة الزراعة

كما قامت وزارة الزراعة بنشر قائمة اسعار الكعك والبسكويت، والتي جائت مناسبة إلى حدا كبيرا مع عدد كبير من المواطنين، بعدما جائت مخفضة من 20% لـ 40% مقارنة بالمحلات التجارية الشهيرة، وذلك في اطار تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وقد جائت الأسعار كما يلي:

كيلو بسكويت نشادر 90 جنيهًا

كيلو كعك 80 جنيهًا

كيلو بيتي فور 110 جنيهات

كيلو المشكل 110 جنيهات

كيلو غريبة 100 جنيه

كيلو شكلمة 120 جنيهًا

كيلو سابلية شيكولاتة 100 جنيه

أماكن بيع كعك وبسكويت العيد

وتساهم وزارة الزراعة في خفض أسعار كعك وبسكويت العيد وتوفيرهم للمواطنين من خلال المنافذ سواء الثابتة أو المتحركة، وأماكنها: