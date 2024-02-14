عبر نظام نور … رابط نظام نور لاستخراج نتائج الاختبارات النهائية 1445 للفصل الثاني

يمكن كافة الطلاب الحصول على النتائج الخاصة من خلال نظام نور التي وفرتها وزارة التعليم وأيضًا من خلال منصة مدرستي وتوكلنا، وسيتم اعلانها خلال ايام ومن خلال هذا المقال سنتعرف على رابط نظام نور لاستخراج نتائج الاختبارات النهائية 1445.

رابط نظام نور لاستخراج نتائج الاختبارات النهائية 1445

يعمل نظام نور على توفير الكثير من الخدمات من بداية الطالب إلى أعضاء الكادر الإداري، حيث انه يعمل على تسهيل الاستعلام عن النتائج من خلال التالي:

في البداية يتم الذهاب إلى نظام نور التعليمي.

ثم يتم تسجيل الدخول بيانات الحساب.

النقر على زر إشعار بنتيجة الطالب.

سيتم ظهور كافة معلومات الطالب المرغوب الاستعلام عنها.

كما انه لابد من اختيار الفصل الدراسي.

الضغط على بحث.

كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب بدون كلمة سر

يمكن القيام بالاستعلام والتحقق من النتائج بسهولة من خلال القيام باتباع الآتي:

الدخول في البداية إلى نظام نور.

ثم يتم الضغط على نسيت كلمة السر.

كتابة رقم الهوية.

لابد من اتباع كافة التعليمات لاستعادة كلمة السر.

كتابة اسم المستخدم.

ثم يتم كتابة كلمة السر الجديدة.

النقر على تسجيل الدخول.

اختيار نتيجة الطالب وتحديد الفصل الدراسي.

الضغط على بحث حتى تظهر النتيجة.

كيفية استخراج النتيجة عبر النفاذ الموحد

يمكن بسهولة ان يتم القيام باستخراج النتيجة بسهولة: