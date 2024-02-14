اتفرج دلوقتي على المسلسلات الرمضانية كلها “تردد قناة MBC مصر 2024”

معك تراب شهر رمضان المبارك يتساءل العديد من الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن التردد الجديد لقناة ام بي سي مصر لكونها تعرض العديد من المسلسلات الرمضانية وتقوم ايضا بعرض برنامج رامز جلال للمقالب الذي ينتظره جميع الناس في جميع أنحاء الوطن العربي كل عام وقناة ام بي سي مصر هي القناة الوحيدة التي تحظى على حقوق نشر البرنامج ويمكنكم الإطلاع على التردد الجديد للقناة عن طريق متابعة هذا المقال.

تردد قناة MBC مصر

يمكنكم مشاهدة جميع الأعمال الدرامية التي سوف يتم عرضها في شهر رمضان المبارك من خلال شاشة قناة ام بي سي مصر الذي يمكنكم تنزيل ترددها عن طريق متابعة بيانات القناه الموضحة في النقاط التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

اسم القناة على الرسيفر: قناة ام بي سي مصر.

تردد القناة: 12015.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

محتوى قناة MBC مصر

طارت قناة ام بي سي مصر محتواها على مدار الساعة ويمكنكم الاطلاع على المحتوى الخاص بقناة ام بي سي مصر من خلال النقاط التالية: