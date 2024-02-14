كم باقي على رمضان 2024؟.. احتفالات وافكار بسيطة لشهر رمضان + عبارات التهنئة

كم باقي على رمضان 2024؟ سؤال يطرحه الكثير من المسلمين في جميع أنحاء العالم خلال الفترة الأخيرة الماضية وذلك تزامنًا مع نهاية شهر رجب واقتراب بداية شهر شعبان المبارك 1445 هجريًا ويفصلنا عن شهر رمضان المبارك 32 يومًا فقط حسب ما قالته هيئة الفلك ودار الإفتاء ، حيث يبدأ شهر رمضان يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 ، ويعتبر شهر رمضان المبارك فرصة كبيرة لجميع المسلمين للتقرب لربهم وتجديد عهدهم مع الله تعالى ، وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول موعد بداية شهر رمضان واستطلاع هلال شهر شعبان المبارك.

كم باقي على رمضان 2024؟

يتبقى على شهر رمضان 2024 ما لا يقل عن 32 يومًا حيث يبدأ شهر شعبان المبارك وهو الشهر الذي يسبق شهر رمضان مباشرة خلال الساعات القليلة القادمة ، حيث مع بداية شهر شعبان يتبقى على شهر رمضان فقط 30 يوم ، ويبدأ العد التنازلي على خير أيام السنة التي تمتلئ بالرحمة والخير والمغفرة ، حيث يعتبر شهر رمضان أفضل شهور السنة وبه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ويغفر بها الله سبحانه وتعالى لجميع عباده ويقبل دعائهم.

موعد استطلاع هلال شهر شعبان 2024

يهتم الكثير من المسلمين حول العالم بمعرفة موعد استطلاع شهر شعبان 1445 حيث أعلن معهد الأبحاث الفلكية أنه سيتم استطلاع رؤية هلال شهر شعبان يوم السبت الموافق 29 رجب 1445 ويوافق 10 فبراير 2024، ومن المتوقع أن يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 هو أول أيام شهر شعبان ، وبالتالي يبدأ شهر رمضان يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 ويبدأ جميع المسلمين الاستعداد لشهر رمضان خلال الأيام القادمة.