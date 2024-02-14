برنامج رامز جلال الجديد 2024 في رمضان “قصة البرنامج والقنوات الناقلة” .. أعرف التفاصيل

تم الإعلان عن برنامج رامز جلال الجديد 2024 في رمضان وذلك مع اقتراب شهر رمضان القادم حيث بدأ العد التنازلي عل اقتراب الشهر الكريم والذي يتم فيه عرض برنامج الفنان رامز جلال حيث انتشرت الكثير من الأخبار حول برنامج رامز جلال الجديد بعنوان “رامز قفل اللعبة” حيث يستضيف رامز جلال الفنانين والمشاهير ولاعبي كرة القدم ويقوم بعمل مقلب ثم في نهاية الحلقة يظهر رامز جلال وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2024.

برنامج رامز جلال الجديد 2024 في رمضان

تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الاخبار والصور حول برنامج رامز جلال الجديد 2024 في رمضان حيث من المتوقع أن يكون برنامج رامز جلال الجديد في رمضان القادم بعنوان “رامز قفل اللعبة ” ومن الجدير بالذكر أنه تم تصوير جميع حلقات البرنامج خلال الشهر الماضي ، ويثير برنامج رامج جلال الجدل كل عام ولم تعلن قنوات ام بي سي حتى الآن عن البرنامج وكواليسه ولكن كشف الكثير من الجمهور مقلب رامز جلال الجديد.

مقالب رامز جلال في رمضان 2024

بدأ الفنان رامز جلال في التحضير برنامجه خلال شهر رمضان 2024 حيث تم تصوير البرنامج في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، وكان برنامج رامز جلال في العام الماضي تم صوير في الرياض أيضًا وانقسم البرنامج ال مقلبين الاولى يتعرض فيه الضيوف إلى مقلب إلقاء الطعام في وجوههم ويتم تحريك وتدوير المكان المغلق الذي يجلس فيه الضيف ، والمقلب الثاني يكون في المطعم الطائر ويتم عمل عطل في المطعم ويخاف الضيف وكان البرنامج بعنوان “رامز نيفر اند”.