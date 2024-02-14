تابع HD.. مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 12 مترجم للعربية كامله اون لاين وجميع القنوات الناقله

تعد الحلقة الـ12 من مسلسل “صلاح الدين الأيوبي” مترجمة بدقة عالية، تحفة تاريخية متميزة تحكي حياة القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي، الذي نال اعجاب الكثير من الجمهور حيث حقق نسب مشاهدة غنية من المتابعين. المسلسل معروض بجودة إنتاجه واهتمامه بالجوانب التاريخية،حيث يزداد فضول الجمهور حلقة تلو الأخر للتعرف على الاحداث التالية من المسلسل، حيث يروي براعة قصة البطل الذي فتح القدس وكتب اسمه في سجل البطولة التاريخية، وسوف نعرض لكم كافة التفاصيل حول موعد عرض المسلسل.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 12

تبدأ الحلقة 12 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي بمقتل غازي بن وهب أحد قادة صلاح الدين الأيوبي على يد أحد الصليبيين. أصيب صلاح الدين بالصدمة والحزن وقرر الانتقام من صديقه.

في هذه الأثناء، يخطط غابرييل، أحد قادة الصليبيين، لقتل صلاح الدين. أرسل جبريل جاسوسًا إلى صلاح الدين وأمره بقتله. يكتشف صلاح الدين خطة جبرائيل ويقرر خداعه. تظاهر صلاح الدين بالموت وترك جثته في مكان عام، جواسيس جبرائيل يرون جثة صلاح الدين ويقولون: لقد مات جبرائيل، جبرائيل سعيد بمقتل صلاح الدين فقرر مهاجمة عسقلان إحدى المدن الإسلامية، قاد جبرائيل جيشه إلى عسقلان وهاجم المدينة.

القنوات التي تعرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يمكنكم مشاهدة المسلسل التركي صلاح الدين الأيوبي كل يوم إثنين عبر قناة TRT One التركية على الترددات التالية:

ترددات القناة عبر القمر الصناعي النايل سات

القمر الصناعي : قمر النايل سات .

التردد: 11034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل التصحيح: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد آخر عبر قناة القمر الصناعي النايل سات