ضحايا رامز جلال رمضان 2024 مفأجات بالجملة في ضيوف وضحايا برنامج رامز قفل اللعبة عبر ام بي سي

ضحايا رامز جلال رمضان 2024 هو أهم ما يشغل بال الكثير من المصريين الآن الذين يبحثون على ضحايا برنامج رامز قفل اللعبة وفكرة ومكان البرنامج هذا العام، حيث أعتاد الفنان المصري رامز جلال من سنوات طويلة في تقديم برنامج مقالب كوميدي عند مدفع الافطار يوميا بعد اذان المغرب مباشرة، حيث يستضيف رامز مجموعة من نجوم الفن والكرة عن طريق شخص أخر ويوهمهم أنهم جاءوا لتصوير إعلان لمكان ما او لعمل حوار صحفي مقابل مبلغ من المال ثم يحدث لهم بعض المقالب التي تخرجهم عن صمتهم وتجعلهم يصرخون خوفا قبل أن يكشف لهم رامز عن وجهه ليبدأ رحلة العتاب والسب والضرب له.

ضحايا رامز جلال رمضان 2024

اشتعلت عمليات البحث الآن على من هم ضحايا رامز جلال رمضان 2024 وما هي فكرة البرنامج، بالنسبة لفكرة البرنامج هذا العام فكل ما يشيع على الساحة المصرية ماهو إلا اجتهادات فلم يعلن رامز أو القائمين على البرنامج أو القناه عن اي معلومات رسمية حول البرنامج إلى الآن، أما بالنسبة لضيوف رامز فقد تم تسريب اسماءهم وسوف نذكرهم لكم من خلال السطور القادمة من هذا المقال.

ضحايا برنامج “رامز قفل اللعبة”

الآن نطلعكم على أبرز ضحايا برنامج رامز قفل اللعبة للفنان رامز جلال والذي سيقدمه خلال الموسم الرمضاني القادم وهم كالتالي: