استعدوا لشهر الخير والبركة “تاريخ شهر رمضان بالميلادي 2024” وفقًا لقرار المعهد القومي للبحوث الفلكية

منذ انتهاء شهر يناير عام 2024 وتساءل العديد من الناس في الوطن العربي على الموعد المحدد لشهر رمضان المبارك بالتاريخ الميلادي حيث النظاره الإفتاء المصرية قامت بالإعلان مؤخرا عن موعد بدء شهر رمضان المبارك لعام 2024 وقامت بالإعلان عنه بالتقويم الهجري ايضا ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على موعد شهر رمضان تابعوا معي.

تاريخ شهر رمضان بالميلادي 2024

تم الإعلان من قبل دار الإفتاء المصرية إنه أول أيام شهر رمضان المبارك عام 2024 يكون يوم الاثنين الموافق 11 مارس عام 2024 حيث أنه يتبقى أقل من 40 يوم على حلول شهر رمضان المبارك الذي يؤدي فيه المسلمون فريضة الصوم حيث ان التقويم الهجري القمري هو التقويم الذي يعتمدون فيه على معرفة دورة القمر التي تحدد الأشهر ويستخدمه ايضا المسلمون في التاريخ حيث قام بإنشائه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل أيضا هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في شهر ربيع أول ليوم 12 هجريا يوم 24 سبتمبر عام 622 ميلادية ويرجع ذلك لأول سنة فيه وهذا هو سبب تسميته التقويم بالتقويم الهجري أما عن الأربعة الحرم فهي الأشهر القمرية وهو شهر رجب وشهر ذو القعدة وشهر ذي الحجة وشهر محرم وعلى الرغم من ان ذلك التقويم تم انشائه في عهد المسلمين من إلا أن التقويم القمري كان يتم استخدامه منذ ايام الجاهلية ويأتي اول ايام هذا التقويم يوم الجمعة واحد محرم هجرية ويوم 16 يوليو عام 622 ميلادية.