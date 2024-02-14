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اعرفها ووفرها “شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024” أبرزها توفير 10 ألف جنية مقدم
تعتبر الوحدات السكنية المقدمة من صندوق الإسكان الاجتماعي والدعم العقاري هي من أهم البرامج التي تم طرحها مؤخرا لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل حيث أنه يتم طرح شقق الاسكان بمساحة 75 متر مربع و 90 متر مربع للوحدة السكنية ويتم تقديم الوحدات بجميع المحافظات المصرية ويريد العديد من الناس معرفة شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي التي تم وضعها من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ويمكنكم الاطلاع عليها من خلال متابعة هذا المقال.
شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي
تم تحديد بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحجز شقق في الاسكان الاجتماعي حيث يمكن لجميع المصريين محدود الدخل التقديم للحصول على شقة في الاسكان الاجتماعي ولكن عند توافر عدة شروط موضح في النقاط التالية:
- يجب اولا على المتقدم للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي قراءة كراسة الشروط جيدا.
- يجب على المتقدم أن يقوم بالتقديم عند طرح وحدة سكنية في المدينة المقيم بها.
- لا يجب أن يقل عمر المتقدم للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي عن 21 عام.
- لا يمكن المتقدم أن يحصل على أكثر من وحدة سكنية.
- لا يمكن للزوج أن يحصل على وحدة سكنية في حالة حصول زوجته على وحدة.
- يجب على المتقدم أن يكون بدفع مبلغ جدية الحجز التي تتراوح بين 15000 جنيه و 22 ألف جنيه.
- لا يمكن المتقدم للحصول على وحدة سكنية في شقق الاسكان الاجتماعي أن يكون استفاد بأي برنامج دعم أخرى مقدمة من الدولة.
- تقوم وزارة الإسكان بتحديد طريقة سداد مقدم الحجز في حالة تضمن الاعلان وحدات سكنية.