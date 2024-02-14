اعرفها ووفرها “شروط  حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024” أبرزها توفير 10 ألف جنية مقدم

تعتبر الوحدات السكنية المقدمة من صندوق الإسكان الاجتماعي والدعم العقاري هي من أهم البرامج التي تم طرحها مؤخرا لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل حيث أنه يتم طرح شقق الاسكان بمساحة 75 متر مربع و 90 متر مربع للوحدة السكنية ويتم تقديم الوحدات بجميع المحافظات المصرية ويريد العديد من الناس معرفة شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي التي تم وضعها من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ويمكنكم الاطلاع عليها من خلال متابعة هذا المقال.

شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي

تم تحديد بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحجز شقق في الاسكان الاجتماعي حيث يمكن لجميع المصريين محدود الدخل التقديم للحصول على شقة في الاسكان الاجتماعي ولكن عند توافر عدة شروط موضح في النقاط التالية: