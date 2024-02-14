شاهد قبل أي حد … عرض الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان والقنوات الناقلة له 2024

يعتبر مسلسل قيامة عثمان من ضمن اهم واشهر المسلسلات التركية التي اعجب بها عدد كبير من المشاهدين كما انها تحتوي على الكثير من الاحداث المميزة والشيقة من خلال هذا المقال سنتعرف على مسلسل قيامة عثمان والقنوات الناقلة له 2024.

مسلسل قيامة عثمان والقنوات الناقلة له 2024

يبحث عدد كبير عن موعد عرض الحلقة 148 من مسلسل قيامة عثمان فقد تم تأجيلها بسبب بعض التغيرات التي تم القيام بها من قبل القائمين بالعمل لذلك تم القيام بمخالفة يوم العرض لها لتأجيل التصوير فيعتبر هذا العمل من ضمن أعمال الدراما التركية والتاريخي الذي يفضله عدد كبير من المتابعين في جميع أنحاء العالم.

قصة مسلسل قيامة عثمان

يعتبر هذا المسلسل من ضمن المسلسل التركية الناجحة والتي يحكي قصة قيامة عثمان وقيامه بالتصدي للأعداء والقيام بعدد من الفتوحات ورؤية عدد من المؤامرات حيث انها ستعرض الحلقة اليوم في يوم الأربعاء المقبل الذي يوافق 14 من شهر فبراير 2024 على قناة ATV التركية وذلك في تمام الساعة 7 مساءا في تركيا، وأيضًا على قناة اليرموك الأردنية وقناة فجر الجزائرية في يوم الخميس 15 من شهر فبراير 2024 في تمام الساعة 8 بتوقيت تونس وتركيا والجزائر والمغرب، والتاسعة بتوقيت مصر.

تردد قناة فجر الجزائرية

يمكننا مشاهدة المسلسل من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي هو: نايل سات.

التردد لقناة فجر الجزائرية هو: 12034.

معامل الاستقطاب هو: أفقي.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

معامل التصحيح هو: 4/ 3.

الجودة العالية للقناة: HD.

تردد قناة اليرموك الأردنية