رسميًا “موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر فبراير2024” + قيمة الزيادة الجديدة

يبحث الكثير من المواطنين الذين يحصلون على معاشات تكافل وكرامة عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر فبراير 2024 , وهذا وقد وضع هذا البرنامج الدولة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة ومحدودي الدخل , نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها المواطنون , نظرا للفجوة الكبيرة والتدهور الذي حث للاقتصاد المصري والعالمي في السنوات الاخيرة وخاصة بعد حرب روسيا مع اوكرانيا وأثر هذا بالسلب على الاقتصاد مما أدى الى رفع جميع الاسعار لجميع السلع خاصة السلع التموينية .

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر فبراير2024

ومن الموضح من قبل وزارة التضامن الاجتماعي انه سيتم صرف معاشات تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر ميلادي ، وبدأ بالفعل صرف المعاشات الخاصة بتكافل وكرامة 2024 في 15 من شهر بناير الماضي , على أن يكون موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر فبراير 2024 يوم الخميس الموافق 15 من شهر فبراير القادم , حيث تصل المبالغ التي يتم صرفها سنويا للحاصلين على معاشات تكافل وكرامة حوالي 4,5 مليار جنيه مصري, وهذا وقد كانت هناك بعض الشائعات بخصوص زيادة في المعاشات لشهر فبراير , وهذا ما نفته وزارة التضامن الاجتماعي , حيث قالت أنه لا توجد أي زيادات للحاصلين على معاشات تكافل وكرامة 2024 , بل أنه ستكون بالفعل هناك زيادات ولكن في شهر يوليو القادم مع بداية السنة المالية الجديدة , بنسبة حوالي 15% لكل أسرة تحصل على معاشات تكافل وكرامة 2024 .