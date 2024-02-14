𝕝𝕚𝕟𝕜 التسجيل للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر asd.ma

وضعت الحكومة المغربية الدعم الاجتماعي المباشر لكي تساعد الفئات الأكثر احتياجًا في المغرب، فلا شك أن تفاقم الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت العالم أثرت بطريقة مباشرة على الفئات محدودة الدخل والفقيرة، فهي غالبية المواطنين في جميع الدول، لذلك تجد الحكومات دائمًا ما يقومون بمساعدة هذه الفئات، ومن بينهم حكومة المغرب التي أتاحت التسجيل للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر.

وحيث إن الدعم الاجتماعي المباشر يمثل أمرا هاما لعموم المواطنين في المغرب سنبين لكم من خلال موقع البديل الإخباري طريقة التسجيل للاستفادة من الدعم.

التسجيل للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر asd.ma

أصبح التسجيل في الدعم المباشر في المغرب أمر يسير عبر منصة الدعم المباشر التي أتاحتها الحكومة المغربية، فمن خلال رابط المنصة asd.ma التي أتاحته الحكومة يمكنك الحصول على الدعم مع اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة الدعم المباشر. اضغط على طلب الاستفادة. قم بتعبئة البيانات المطلوبة مثل رَقَم البطاقة اليومية، والمعرف الرقمي المدني والاجتماعي ونحوه. ومن ثم اضغط على إرسال الطلب. سيقوم البرنامَج بمراجعة طلبك ومراسلتك بالنتيجة من خلال رَقَم هاتفك.

المنصة الرقمية الشاملة للحصول على الدعم الاجتماعي المباشر

وفرت الحكومة المغربية المنصة الرقمية للدعم المباشر في المغرب لمساعدة الفئات المستحقة للدعم الحصول على جميع الخِدْمَات الحكومية، حيث يمكن من خلالها التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب والحصول على باقي خِدْمَات المنصة بمجرد الولوج فيها عبر الرابط الخاص بها، يمكن الدخول على المنصة من هنــــا.

متابعة طلب الدعم الاجتماعي المباشر asd

يستطيع الذين قدموا في الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب تتبع طلب الدعم الخاص بهم باتباع التالي:

الدخول على منصة الدعم المباشر السابق ذكرها.

اضغط على طلب الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر.

كتابة البيانات المطلوبة، ثم الضغط على دخول.

بعد الدخول على حسابك تجد جميع المعلومات الخاصة بطلبك من حيث إن الطلب تحت المراجعة أو القبول أو الرفض.

يمثل الدعم الاجتماعي أهمية كبيرة لدى الفئات الهشة في المغرب، ويمكن لهؤلاء الحصول على الدعم من خلال التسجيل للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر عبر الرابط asd.ma.