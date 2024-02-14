يا تلحق يا متلحقش “شهادات بنك مصر 2024” .. لأول مرة عائد مختلف تمامًا وعالي جدًا

يقدم بنك مصر العديد من الشهادات الاستثمارية للمصريين يجعلهم يبحثون بشكل مستمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن شهادات بنك مصر وتصل شهادة مقدمة من بنك مصر لعائد ثانوي كبير جدا وهي يحرص بنك مصر دائما على تقديم العديد من الشهادات ليستفيد منها جميع المواطنين في مصر ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على الشهادات المقدمة من بنك مصر والاطلاع على العائد السنوي لها تابعوا معي.

شهادات بنك مصر

طب ما الكشف مؤخرا من قبل رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر محمد الاتربي عن أن هناك حصيلة بيع تم صرفها من شهادات ذات العائد 23 ونصف في المئه شهريا و 27% سنويا حتى يبلغ في نهاية عمل يوم الخميس 135 مليار جنيه وصرح ايضا ان هناك اخبار كبير من جميع المواطنين في مصر على البنك لشراء الشهادات الجديدة المقدمة من خلاله وتوقع ايضا حصيلة جديدة من الشهادات تصل الى 500 مليار جنيه من بنك الاهلي وبنك مصر حتى يتجاوز حصيلة الشهادات إلى 22.5% و 25% من طرحهم قبل عام واحد مصرح انه سوف يستمر الاكتتاب في شهر فبراير الى مواعيد استحقاق الشهادات الجديدة بحسب ما تم تصريحه من قبل وكالة انباء الشرق الاوسط واوضح ايضا انه يمكن صرف 23 ونصف في المئة عائد ثانوي ومن الممكن أن تبدأ فئات الشهاده الواحده من 1000 جنيه ويتم مضاعفتها للقصر ولا الاشخاص الطبيعيين و الاجانب ويتم حسب المدة ابتداء من يوم العمل التالي من شراء الشهادة.