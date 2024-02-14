عرفت المعاد امتى “موعد عيد الفطر المبارك 2024” .. اهم الاحتفالات وعبارات التهنئة

موعد عيد الفطر المبارك 2024 بدأت البحوث بين المواطنين المسلمين في جميع أنحاء مصر لمعرفة موعد عيد الفطر لعام 2024، حيث يعتبر هذا العيد الإسلامي الأول بالنسبة للمسلمين في جميع بلدان الوطن العربي، وينتظرونه بشغف للاحتفال بانتهاء شهر رمضان والاحتفال بإفطارهم بعد أن ينتهوا من صيام، يعتبر شهر رمضان من أفضل الشهور بالنسبة لهم للتقرب إلى الله من خلال الصيام والعبادة.

موعد عيد الفطر المبارك 2024

بعد البحث المتكرر الذي قام به العديد من المواطنين في مختلف المحافظات المصرية لمعرفة موعد عيد الفطر في عام 2024، تبين وفقا لتوقعات المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه من المتوقع فلكيا أن يكون عيد الفطر يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 يبقى حوالي 72 يوما فقط على هذا الموعد المنتظر، ويجري التحقق والتأكيد النهائي لهذا التوقيت من خلال دار الإفتاء المصرية عند رؤية هلال.

إجازة عيد الفطر 2024 في مصر

يتوقع أن يظهر هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:22 مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين الموافق 29 من شهر رمضان 1445 هـ الموافق 8 إبريل 2024م، سيكون هذا الحدث هو اليوم الرئيسي لرؤية هلال شهر شوال، والذي يشكل بداية عيد الفطر المبارك، تهيئة المواطنين لاستقبال عيد الفطر في مصر تتزايد مع الإعلان الرسمي من مجلس الوزراء المصري، حيث من المقرر أن تمتد إجازة العيد من 9إلى 12 أبريل 2024 وفقا للتقويم الفلكي، هذه الإعلانات توفر إطارا زمنيا محددا للمواطنين للتخطيط للاحتفال بالعيد والاستمتاع بالإجازة الرسمية.