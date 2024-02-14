الوجبة السابعة “رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024”

يبحث الكثير من المواطنين العراقيين خلال الساعات الاخيرة الماضية عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية حيث تم ظهور جميع كشوفات المقبولين في الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية ، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة العراقية تعمل على توفير الكثير من المساعدات وتحسين مستوى الدخل للكثير من المواطنين العراقيين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في العراق خلال الشهور الاخيرة الماضية.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

نكشف اليوم عن رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة والتي ظهرت عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية، وتعتبر الرعاية الاجتماعية من أهم وسائل الدعم التي يعتمد عليها الكثير من المواطنين العراقيين في الفترة الأخيرة الماضية في ظل غلاء الأسعار ، وإليكم خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية.

يجب الدخول عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية من هنا. ثم اضغط على “خدمات الرعاية الاجتماعية”. ثم قم بتسجيل رقم الهوية و كود التحقق. ثم اضغط على “استعلام”. تظهر جميع كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية ، ويمكن تحميلها على جهازك.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق 2024

بعد الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية يبحث الكثير من المواطنين الشروط المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية والتي أعلنت عنها وزارة العمل العراقية حيث يجب ان يكون المتقدم عراقي الجنسية ، ويجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 عام ولا يزيد عن 60 عام ، كما يجب أن لا يحصل المتقدم عن منح دعم أخرى تقدمها الحكومة العراقية.