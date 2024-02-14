اعرف حالًا بعد تطبيق الزيادة الجديدة “موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر فبراير بالزيادة 2024”

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر فبراير بالزيادة 2024 تناقل العديد من المواطنين معلومات حول زيادة معاش برنامج تكافل وكرامة في فبراير 2024، ولكن دكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نفت هذه الأخبار وأكدت أنها ليست صحيحة.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر فبراير بالزيادة 2024

حيث يتم توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل 5.2 مليون أسرة، بإجمالي يصل إلى 22 مليون مواطن مصري، يأتي هذا القرار في إطار التزام الحكومة بتعزيز الدعم للفئات الأكثر احتياجا وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاشات برنامج تكافل وكرامة في الـ 15 من يناير.

أسباب رفض معاش تكافل وكرامة

وجود ملكية لأرض زراعية بمساحة فدان أو أكثر، أو إيجار أرض زراعية.

امتلاك محل تجاري مسجل أو غير مسجل.

وجود عدد من الحيوانات (مثل الأبقار) مملوكة لأغراض التجارة.

المشاركة في مشروع خاص أو الامتلاك الشخصي لمشروع.

العمل بأجر منتظم بدخل شهري يصل إلى 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من 4 أفراد.

امتلاك عقارات بغرض التجارة أو الاستثمار.

امتلاك سيارة أو جرار أو توك توك أو أي مركبة أخرى.

تلقي دعم من الجمعيات الأهلية بمبلغ يبدأ من 400 جنيه شهريا.

وجود مصاريف مدرسية للطفل تزيد عن 3000 جنيه في العام.

قيمة معاش تكافل وكرامة

يتم تحديد مبالغ معاش تكافل وكرامة وفقا لفئات مختلفة