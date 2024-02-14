الحق شوف اسمك.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة عبر موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية

من أجل معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024،أطلقت الحكومة في العراق منصة مظلتي الرقمية حيث أنه من خلال هذه المنصة تقوم الحكومة بتقديم جميع الخدمات الإلكترونية التي تتعلق بالرعاية الإجتماعية، وكانت الوزارة الخاصة بالشؤون الاجتماعية قد انتهت من مراجعة جميع الطلبات التي تم تقديمها من قبل مستحقي الدعم في العراق، وتم الإعلان عن أسماء المواطنين المشمولين بالرعاية خلال 2024، ويستطيع جميع المتقدمين معرفة نتائج القبول.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

أصبحت أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 من أكثر الأمور التي ينشغل بها المواطنين في العراق، فتعتبر الرعاية من أهم أشكال الدعم الذي يستفيد منه المواطنين في العراق وتعتبر الرعاية هي أهم هذه الأشكال، ويستطيع المواطنين استخراج نتائج الشمول في الرعاية من خلال الدخول إلى الرابط الإلكتروني المخصص من أجل فتح الصفحة الرئيسية الخاصة بمنصة مظلتي، وذلك حتى يتمكن كافة المواطنين الذين تقدموا بالطلبات من أجل الشمول في الرعاية الاجتماعية من الحصول على النتائج بسهولة وسرعة بضغطة زر واحدة.

الشروط المحددة من أجل الشمول في الرعاية الاجتماعية

لكي يتم شمول المواطن في الرعاية الاجتماعية، وقبول الطلب الذي قام بإرساله يوجد عدد من الشروط المحددة من قبل الجهات المختصة عن الدعم في العراق، وتكون هذه الشروط كالآتي: