الاستعلام عن شهادات البنك الاهلي المصري 2024 “أعرف حالًا العائد الشهري وصل لكام”

يعتبر البنك الأهلي المصري هو واحد من اشهر البنوك المصرية التي تقوم بعمل شهادات ادخارية بعائد كبير ويتساءل العديد من الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن شهادات البنك الاهلي المصري الان منذ أن قام البنك الاهلي المصري بطرح الشهادة البلاتينية التي يمكنكم الاطلاع على المزيد عنها وما تقدمه إلى العملاء من خلال متابعة هذا المقال.

شهادات البنك الاهلي المصري

قام البنك الاهلي المصري بطرح الشهادة البلاتينية التي تصل مدتها إلى سنة ويصل العائد السنوي لها الى 27% ويصرف شهريا عائد يصل الى 23.5% ويطرح البنك الاهلي ايضا شهادات ادخارية فئتها 1000 جنيه ويتم مضاعفتها ويطرح هذه الشهادات للمصريين والأجانب والقصر والبالغين واعلن ايضا البنك الأهلي المصري أنه يقوم باحتساب الفائدة ابتداء من يوم شراء الشهادة وقام البنك الاهلي المصري بالتوضيح أن جميع الشهادات المقدمة من خلاله التي تقدم بإسم الشهادة البلاتينية تمت إتاحتها في جميع فروع البنك الأهلي المصري ويمكن الاطلاع عليها ايضا من خلال تطبيق البنك الأهلي المصري التي يمكنكم تنزيله من خلال هاتف الاندرويد او الايفون او يمكنكم ايضا الاتصال هاتفيا بخدمة عملاء البنك الأهلي المصري عن طريق الرقم التالي 19623.

والجدير بالذكر أنه يمكن أيضا اقتران الشهادة البلاتينية بضمان شهادة البنك الاهلي ولا يمكن أن يتم سداد قيمة الشهاده قبل ست شهور ابتداء من يوم الشراء ويمكن أن تسترد الشهادة الى البنك بقيمتها قبل التاريخ الذي تم تقريره من قبل البنك الاهلي المصري.