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شركة بتروتريد “رابط دفع فاتورة غاز شهر فبراير 2024” بنصف الثمن بمناسبة شهر رمضان
مع اقتراب نهاية شهر فبراير 2024 يبحث العديد من الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رابط دفع فاتورة غاز شهر فبراير 2024 وعن الخطوات التي يمكن من خلالها دفع الفاتورة حيث ان شركة الغاز قامت بالإعلان مؤخرا عن فتح باب الإستقبال لقراءة شهر يناير 2024 من يوم 1 فبراير إلى يوم 27 يناير عام 2024 بإمكانكم من خلال هذا المقال الدخول على رابط دفع فاتورة الغاز شهر يناير والاطلاع على الخطوات التي يمكن من خلالها دفع الفاتورة تابعوا معي.
رابط دفع فاتورة غاز شهر فبراير 2024
قامت شركة الغاز الطبيعي المصري بتفعيل رابط يمكن من خلاله دفع فاتورة غاز شهر فبراير 2024 ويمكن الان لجميع المشتركين في شركه بتروتريد للغاز الطبيعي دفع الفاتورة الكترونيا لشهر فبراير 2024 ولكن هناك عدة خطوات يجب اتباعها لدفع الفاتورة يمكنكم الاطلاع عليها من خلال النقاط التالية:
- يجب اولا على الراغب في دفع فاتورة الغاز لشركة بتروتريد الدخول على الموقع المعتمد من الشركه من خلال النقر على هذا الرابط.
- يجب على العميل بعد الدخول على الموقع مباشرة بالنقر على ايقونة استعلام عن فاتورة الغاز الظاهرة في الصفحة الرئيسية للموقع.
- قم بإدخال البيانات المطلوبة منك في الخانات المخصصة لها مثل رقم المشترك ورقم العمارة ورقم الشقة والقطاع والمحافظة والمنطقة.
- بعد التأكد من إدخال جميع البيانات بشكل صحيح قم بإدخال رقم العداد.
- انقر على أيقونة إدخال قراءة الغاز او ايقونة استعراض الفواتير.
- ستظهر الفاتورة أمامك حدد طريقة الدفع.