“وأخيرا” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عموم المحافظات العراقية موقع وزارة العمل

يريد العديد من المواطنين في العراق معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والجبة الأخير، حيث أن الرعاية الاجتماعية تعتبر نوع من الدعم الهام الذي توفره الحكومة للمواطنين في العراق، وتساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية للحياة، ولتسهيل عملية التسجيل في الرعاية الاجتماعية، أطلقت الحكومة العراقية منصة إلكترونية اسمها مظلتي، تمكن المواطنين من التسجيل بسهولة، كما أتاحت التسجيل عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويُمكن الاستعلام عن نتائج المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال موقع وزارة العمل.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

الحكومة العراقية تقدم دعماً اجتماعياً لمواطنيها الذين يحتاجون إليه، وهو أحد أنواع الدعم التي توفرها الدولة للمواطنين، خصوصاً الفقراء ومحدودي الدخل، وسيتم الإعلان قريباً عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بالعراق، وهي تنتظرها جموع كبيرة من المواطنين العراقيين للاستفادة من هذا الدعم والتغلب على الأزمات الاقتصادية والظروف الصعبة التي يمرون بها في الوقت الراهن.

خطوات استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ستعلن قريباً عن الأشخاص المشمولين في الدفعة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية، ويمكن للمتقدمين الاستفسار عن أسمائهم باتباع الخطوات التالية:

أولا ادخل إلى الموقع الرسمي لموقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ثم انقر على اسماء المشمولين بالرعاية اجتماعية.

بعدها انقر على أسماء الرعاية الاجتماعية.

واختر الوجبة الأخيرة.

ثم املأ جميع البيانات المطلوبة بصورة صحيحة ودقيقة.

بعد ذلك انقر على الاستعلام.

وأخيرا اضغط على زر التنزيل لتحميل قائمة الأسماء.

شروط المطلوبة للاستفادة من الرعاية الاجتماعية

للحصول على الرعاية الاجتماعية في الدفعة الأخيرة، يجب على المتقدم أن يستوفي بعض الشروط التي حددتها الوزارة، وهي: