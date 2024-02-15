وزارة المواد البشرية تُعلن عن رابط الاستعلام عن أهلية حساب المواطن 1445وقيمة الراتب المقرر

رابط الاستعلام عن أهلية حساب المواطن 1445، يعد حساب المواطن واحد من أهم البرامج التي وضعتها المملكة العربية السعودية من أجل مساعدة محدودي الدخل فى التغلب على ظروف المعيشة الصعبة، ويتساءل العديد من الأشخاص عن رابط الاستعلام عن أهلية حساب المواطن، وقيمة صرف حساب المواطن، هنا سوف تجدون إجابات لجميع اسئلتكم حول حساب المواطن.

رابط الاستعلام عن أهلية حساب المواطن 1445

يرغب العديد من إلافراد فى معرفة قيمة دعم حساب المواطن المستحقة للدفعة القادمة، لذا قامت الهيئات المعنية بوضع رابط مباشر للدخول عليه ومعرفة القيمة المستحقة لكل مواطن، ويمكنك الدخول إلى الرابط الرسمي لحساب المواطن واتباع الخطوات الآتية:

ادخل إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا.

اضغط على كلمة استعلام.

ادخل الرقم القومي الخاص بك أو بالشخص الذى تريد الاستعلام عن حسابه

ادخل الرقم المرئي الذى يظهر أمامك.

قم باضغط على كلمة استمرار

هنا سوف تظهر لك حالة الأهلية.

قيمة صرف حساب المواطن

بعد قرار المملكة بحصول المواطن على دعم اضافي فإن المبالغ المستحقة سوف تكون على النحو التالي:

من المتوقع حصول رب الأسرة على قيمة 720 ريال سعودي.

حصول الابن الاكبر الذى يبلغ من العمر 18 عام على 360 ريال سعودي.

حصول الإبن الأصغر الذى يقل عمر عن 18 عام على 215 ريال سعودي.

هنا تكون وصلنا الى نهاية موضوعنا وتعرفنا معا على موعد صرف حساب المواطن، وقيمة الصرف بالإضافة الى ذكر رابط الاستعلام عن حساب المواطن وطريقة التسجيل.