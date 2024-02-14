“قناة الفجر الجزائرية تتألق في عام 2024 مع مسلسل قيامة عثمان” .. ثبت التردد الجديد على النايل والعرب سات

أصبحت قناة الفجر الجزائرية من أهم القنوات على الشاشة الفضائية، حيث تمتلك مكانة ريادية على جميع الأقمار الصناعية، وتتحول إلى المحطة الأم لنقل حلقات المسلسل التاريخي الشهير “قيامة عثمان”، باعتباره المسلسل الذي نجح في أسر قلوب الملايين من عشاق الدراما التركية المدبلجة في الوطن العربي وخارجه، وقد تأسست قناة الفجر الجزائرية كوسيلة رئيسية للإعلام وأصبحت واحدة من القنوات التلفزيونية الوطنية الرائدة.

عرض مسلسل قيامة عثمان

تتألق قناة الفجر الجزائرية بنقلها المميز لمسلسل “قيامة عثمان” الذي يحظى بشعبية هائلة، ويتم عرض الحلقات الجديدة كل أربعاء على قناة ATV التركية، ليتم إعادة عرضها يوم الخميس التالي مدبلجة باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية، وللمشاهدين الراغبين في الوصول إلى قناة الفجر الجزائرية، يمكنهم ضبط أجهزة الاستقبال الفضائي باتباع الترددات التالية:

نايل سات

اسم القمر: نايل سات.

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

عرب سات

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية تنزيل القناة على التلفزيون