فاضل على الحلو تكه .. موعد إجازة يوم التأسيس السعودي لكل قطاعات المملكة 1445 + فعاليات ذكرى اليوم المنتظر

يمكنك معرفة موعد إجازة يوم التأسيس السعودي، يترقب المواطنون في المملكة بشغف قدوم موعد إجازة التأسيس السعودي، إذ يُعَدّ هذا اليوم ذا طابع استثنائي لدى كل فرد سعودي، حيث يُحتَفَل بالذكرى السنوية لتأسيس الدولة السعودية الموحدة في العصر الحديث، تُمَنَحُ حكومة المملكة إجازة في هذا اليوم للقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الطلاب، ليتسنى للجميع الاستمتاع والاحتفال بهذا اليوم الوطني المميز.

موعد إجازة يوم التأسيس السعودي 1445

تتسنى للمملكة العربية السعودية فرصة الاحتفال بيوم تأسيسها في توقيت محدد، حيث يصادف يوم 22 فبراير من كل عام الميلادي، وفي هذا العام، يحل ذلك في يوم الخميس، يتغير هذا التوقيت السنوي وفقًا للتقويم الهجري، وفي هذا العام، يتزامن مع اليوم 12 من شهر شعبان.

أسباب الاحتفال بيوم التأسيس السعودي

تعود أسباب الاحتفال بهذا اليوم إلى اللحظات التاريخية التالية.

يمثل اليوم ذكرى بداية حقبة الإمام محمد بن سعود اعتبارًا من عام 1139.

تم في هذا اليوم تأسيس المملكة العربية السعودية بحدودها واسمها الحالي عام 1727، بعدما كانت تُعرَف سابقًا بأسماء مثل “بلاد نجد” أو “الحجاز”.

صدر مرسومٌ ملكيٌّ من الملك سلمان بن عبد العزيز لجعل هذا اليوم إجازة رسمية لجميع قطاعات المملكة.

فعاليات ذكرى يوم التأسيس السعودي

تحيي المملكة هذا اليوم سنويًا، ويتميز بظهور عدة جوانب، منها.

يُقَامُ في مختلف مناطق المملكة العروض العسكرية التي تبرز قوة وتنوع القوات العسكرية.

يشهد اليوم إقامة معارض تراثية تبرز حضارة البلاد وتأريخها الغني.

تتولى هيئة الترفيه تنظيم حفلات غنائية وعروض تراثية تضيف جوًا من البهجة والاحتفالية لهذه المناسبة.

ما هو شعار يوم التأسيس السعودي؟

تضم شعار التأسيس خمسة رموز رئيسية تجسد الأصالة والتراث، وفيما يلي تلك الرموز.

العلم السعودي.

النخلة.

الخيل العربية.

الصقر.

السوق.

الهدف من إجازة يوم التأسيس السعودي