سجل حالاً.. إليك شروط وخطوات التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024

خطوات التقديم في المكرمة الملكية، المكرمة الملكية هي منحة صادرة من صندوق المعونة الوطنية في الأردن تم منحها لأول مرة عام 2019 وقيمتها 100 دينار، بعض الأشخاص المستحقين لهم وهم من محدودي الدخل وذلك لرفع مستوى المعيشة لديهم، ويرغب العديد من المواطنين كل عام فى الحصول على هذا الدعم المقدم من الوزارة، لكن ما هي خطوات التقديم في المكرمة الملكية؟ وما هي شروطها؟

خطوات التقديم في المكرمة الملكية

هناك مجموعة من الخطوات يجب اتباعها من أجل الحصول على المكرمة الملكية وهي:

أولا قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق المعونة الوطنية من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا

اضغط على كلمة تسجيل الدعم النقدي الموحد.

اختر كلمة تقديم طلب وسجل الدخول إلى حسابك عن طريق إدخال الرقم الوطني وكلمة المرو

فى حالة عدم وجود حساب سابق اضغط على كلمة إنشاء حساب جديد و قم بملء البيانات المطلوبة.

شروط التسجيل في المكرمة الملكية

هناك مجموعة من الشروط يجب استيفاؤها من أجل الحصول على المكرمة الملكية وهي:

يجب إن يكون المستفيد من الدعم كان قد سجل اسمه في صندوق المعونة الوطنية الخاص ببرنامَج الحماية الاجتماعية او سجل فى احدى البرامج التالية مثل برنامَج الدعم النقدي المؤقت أو برنامَج الدعم النقدي للأسر العاملة (حماية).

إن يكون المتقدم حاصل على الجنسية الأردنية

إن يكون عاطل عن العمل او من محدودي الدخل

عدم حصول المتقدم على أي دعم نقدي اخر من المنظمات الدولية او المحلية.

من هنا نكون قد تعرفنا معا على خطوات التقديم في المكرمة الملكية، وما هي المكرمة الملكية وقيمتها، وطريقة الحصول عليها، من هم الاشخاص المستحقين فى الحصول عليها.