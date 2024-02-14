الديوان الملكي السعودي يُوضح شروط التقديم على منحة الديوان الملكي السعودي الدراسية

شروط منحة الديوان الملكي السعودي، أعلن الديوان الملكي السعودي عن منحة دراسية لطلاب عام 1445هجريا، والتي تنص على تمكين الطلاب الدوليين من الحصول على فرص تعليمية متميزة، هدفها بناء جيل قادر على تحقيق الابتكار، من هنا سارع جميع الطلاب فى المملكة العربية السعودية وجميع أنحاء العالم، بالبحث عن شروط منحة الديوان الملكي السعودي الدراسية من أجل الحصول عليها .

شروط منحة الديوان الملكي السعودي

يسعى الديوان الملكي السعودي فى خلق جيل متمكن واع وقادر على تحقيق أهدافه المستقبلية من خلال منحة دراسية تضم مجموعة من الطلاب من مختلف دول العالم بشروط معينة وهي:

يجب أن يتراوح عمر الطالب المتقدم للمنحة فى المرحلة الجامعية ما بين 17 إلى 25 عام

لا يقل عمر طلاب الماجستير عن 30 عام وطلاب درجة الدكتوراة عن 35 عاما.

الأشخاص غير السعوديين يجب عليهم إن يكونوا قائمين بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

اجتياز الفحص الطبي

عدم حصول المتقدم على أي منحة دراسية سابقة.

يمنع قبول الطلاب الذين تم فصلهم من المؤسسات التعليمية سابقا.

تقديم ما يثبت عدم وجود سوابق إجرامية سابقة.

ارفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة إلى الموقع الرسمي بشكل صحيح.

التقديم على منحة الديوان الملكي السعودي الدراسية

من الممكن لأي طالب مقيم داخل المملكة بالحصول على المنحة الدراسية والتقدم إليها عن طريق الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا.

تنزيل نموذج التقدم إلى المنحة الخاص بالديوان الملكي.

ادخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

تقديم جميع الأوراق والمستندات.

إرسال الطلب الخاص بالتقدم إلى الطلب والانتظار حتى إعلان النتيجة.

هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية موضوعنا وتعرفنا معا على شروط منحة الديوان الملكي السعودي، وكيفية التقدم إلى المنحة والرابط الرسمي الخاص بالتقديم.