رابط التقديم في دعم ريف 1445….. والشروط اللازمة

رابط التقديم في دعم ريف 1445، بعدما أعلنت وزارة البيئة والمياه الزراعهية في المملكة السعودية عن برنامج دعم ريف والتي تسعى من خلاله أن تقدم المساعدة لعدد كبير من الأسر وخاصة العاملين في القطاع الزراعي، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط التسجيل في دعم ريف للعاطلين عن العمل والشروط التي أعلنت عنها الوزارة والتي سوف نستعرضها لكم خلال السطور التالية فتابعونا…..

شروط التقديم في دعم ريف 1445

حيث أعلنت وزارة البيئة والمياه في المملكة السعودية عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التقديم في برنامج دعم ريف 1445، والتي جاءت كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ودائم الإقامة في المملكة.

ألا يكون المتقدم لديه وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 6000 ريال سعودي.

الوزارة تتيح للمتقدم الاستفادة من 3 برامج من دعم ريف.

يجب ألا يزيد مقدار الدعم السنوي عن 54000 ريال سعودي

كما يجب أن يكون المتقدم لديه حساب بنكي ساري ومسجل بإسمه على المنصة.

أن يلتزم المتقدم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة في الموعد المحدد دون تأخير.

رابط التقديم في دعم ريف 1445

حيث يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على دعم ريف الاستفادة من الدعم والتقديم عليه من خلال اتباع الخطوات الآتية :