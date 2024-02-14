المملكة تعلن والملايين ينتظرون.. موعد إجازة يوم التأسيس السعودي 1445 للطلاب

يمكنك معرفة موعد إجازة يوم التأسيس السعودي 1445 للطلاب، تسعى وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية إلى تعزيز الانتماء الوطني والوعي بالتاريخ من خلال تخصيص يوم التأسيس كإجازة لجميع الطلاب والموظفين في مؤسسات التعليم، حيث يهدف ذلك إلى منح الفرصة للطلاب للاحتفال بالمناسبات الوطنية والتعرف على التراث الوطني من خلال ارتداء الزي التقليدي والمشاركة في الفعاليات التي تُقام في هذا اليوم وتضم الفعاليات مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج التعليمية التي تسلط الضوء على تاريخ تأسيس المملكة وأهميته، بهدف بناء وعي الطلاب بتاريخهم الوطني وتعزيز شعورهم بالانتماء إلى وطنهم.

موعد إجازة يوم التأسيس السعودي 1445 للطلاب

أعلنت وزارة التعليم السعودية بشكل رسمي عن موعد إجازة الطلاب في المدارس، والتي ستكون يوم الخميس 22 فبراير 2024، وسيشمل هذا الإجازة جميع العاملين في القطاع التعليمي، سواء كانوا طلابا أو إداريين أو مشرفين، وذلك للاحتفال بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى في عام 1139 هجرية الموافق لعام 1727 ميلادي، يأتي هذا الإجازة كفرصة للشعب للاعتزاز بتاريخ البلاد وتعزيز الروابط مع القادة منذ عهد الإمام محمد بن سعود، حتى عام 1233 هجرية الموافق لعام 1818 ميلادي، حيث كانت عاصمتها في تلك الفترة الدرعية، حيث سيتبع إجازة يوم التأسيس السعودي إجازة دراسية تمتد ليومي الأربعاء والخميس (13 و 14 شعبان 1445)، مما يمنح الطلاب إجازة مطولة تستمر لمدة 5 أيام، بدءا من يوم الثلاثاء 12 شعبان وحتى 16 شعبان 1445.

موعد الاحتفال بيوم التأسيس بالهجري

تم تحديد موعد احتفالات يوم التأسيس في 22 فبراير من كل عام، ليصبح ذلك اليوم ذكرى رسمية، وهذا العام سيتزامن اليوم مع الخميس 12 شعبان 1445، أعلنت الوزارة عن منح الطلاب إجازة طويلة بعد انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني، تمتد حتى بداية الفصل الدراسي الثالث، بهدف منحهم فترة استراحة تستعيدون فيها نشاطهم، تأتي هذه الإجازة الطويلة كفرصة للطلاب للتواصل مع تاريخ بلادهم، وليشعروا بالفخر بتراث الدولة، ويكونوا على دراية تامة بالأحداث التاريخية، مع مراعاة أن تبدأ الإجازة بعد انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني لضمان استراحة الطلاب.