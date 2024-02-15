مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات.. موعد صرف العلاوات الخمس في 2024 وكيفية الاستعلام عنها

موعد صرف العلاوات الخمسة، بعد اصدار هيئة التأمينات الاجتماعية مجموعة من القرارات كان من أبرزها هو صرف ٥ علاوات للموظفين فى القطاع الحكومي، من هنا اخذ أصحاب المعاشات يبحثون عبر منصة جوجل العالمية عن موعد صرف العلاوات الخمسة، وذلك من أجل تحسين الوضع الاقتصادي لهم وإمكانية شراء جميع مستلزماتهم الشخصية من سلع ومواد غذائية بعد ارتفاع الأسعار خلال الأيام الماضية بشكل باهظ.

موعد صرف العلاوات الخمسة

ان القانون المنظم للعلاوات الخمس نص على ضرورة زيادة مرتبات المعاش للمستحقين بنسبة 80% وتم وضع هذا القانون بداية من 1 يوليو 2006، وقد تم صرف العلاوة الأولى في سبتمبر لعام 2023، والعلاوة الثانية في ديسمبر 2023، وينتظر الان أصحاب المعاشات صرف العلاوة الثالثة والتي من المقرر صرفها فى شهر مارس المقبل لعام 2024، على إن تصرف العلاوة الرابعة في ديسمبر 2024، وهي العلاوات المقرر صرفها لأصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش بداية من شهر يونيو لعام 1987 حتي عام 2006 من ذات الشهر.

الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم القومي

هناك مجموعة من الخطوات يتم من خلالها الاستعلام عن العلاوات الخمس وهي:

أولا الدخول إلى الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الإجتماعية من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا .

الضغط على كلمة استعلام.

باختيار خانة العلاوات الخمس.

ادخل الرقم القومي

اضغط على انا لست روبرت ثم إرسال طلب.

انتظر قليلا حتى يتم ظهور جميع التفاصيل التى ترغب فى الحصول عليها.

بذلك تكون قد أوضحنا لك طريقة الاستعلام عن العلاوات الخمس وموعد صرف العلاوات الخمسة، إلى جانب معرفة من هم المستحقين لهذه العلاوات ومتى سيتم صرف الدفعة الثالثة والرابعة.